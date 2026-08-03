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Andy López Beltrán inicia recorridos políticos en Tabasco tras dejar cargo en Morena

El morenista visitará comunidades de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa de cara a su posible candidatura a diputado federal en 2027

López Beltrán recorrerá las 170 secciones del Distrito VI de Tabasco.

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Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, inició este domingo una serie de recorridos casa por casa en el Distrito VI federal de Tabasco, como parte de una estrategia de contacto directo con la ciudadanía de cara al proceso electoral de 2027, en el que busca competir por una diputación federal.

A través de un video difundido en redes sociales, el morenista informó que visitará las 170 secciones electorales que integran el distrito, con el objetivo de dialogar con habitantes y conocer sus principales necesidades.

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Durante su primera jornada recorrió comunidades de Guayal, en Tacotalpa; Manuel Buelta y Rayón, en Teapa; Tamulté de las Barrancas, en Centro, y Astapa, en Jalapa, donde sostuvo encuentros con vecinos.

El recorrido comenzó semanas después de que hiciera pública su intención de contender por una curul en la Cámara de Diputados durante las elecciones federales de 2027.

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Andy López Beltrán busca llegar a la Cámara de Diputados en 2027.
Andy López Beltrán busca llegar a la Cámara de Diputados en 2027.

Morena fortalece el trabajo territorial rumbo a los comicios de 2027

La actividad política de López Beltrán se ha intensificado desde julio, cuando participó en reuniones con dirigentes y cuadros de Morena en Tabasco, como parte de las llamadas Mesas de Integración y Coordinación Política.

En esos encuentros, realizados junto con el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, se revisaron las tareas organizativas del partido y se planteó fortalecer el activismo territorial mediante recorridos, visitas domiciliarias y comunicación permanente con la ciudadanía.

Aunque Morena ha señalado que todavía no existe una definición sobre candidaturas, el Distrito VI —integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa— es la demarcación donde López Beltrán ha manifestado públicamente su interés por competir.

Morena intensifica el trabajo territorial rumbo a las elecciones de 2027. (AP Foto/Marco Ugarte)
Morena intensifica el trabajo territorial rumbo a las elecciones de 2027. (AP Foto/Marco Ugarte)

Así será el recorrido de Andy López Beltrán

  • Visitará las 170 secciones electorales del Distrito VI de Tabasco.
  • Inició recorridos en comunidades de Tacotalpa, Teapa, Centro y Jalapa.
  • Busca mantener contacto directo con habitantes mediante visitas casa por casa.
  • La estrategia forma parte de su posicionamiento rumbo a las elecciones federales de 2027.
  • Morena sostiene que el proceso interno para definir candidaturas aún no comienza.

Renuncia a la dirigencia nacional de Morena para buscar una diputación

El pasado mayo, López Beltrán dejó la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para enfocarse en su proyecto político en Tabasco.

En su carta de renuncia aseguró que continuará participando en el movimiento desde una nueva responsabilidad.

Andy López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.
Andy López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.

Durante su gestión destacó el crecimiento del padrón de afiliados del partido, mientras que dirigentes nacionales, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia morenista, reconocieron su labor en la organización territorial.

Desde entonces ha mantenido una mayor presencia pública, principalmente mediante actividades en Tabasco y publicaciones en redes sociales, donde incluso compartió recientemente una fotografía junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Trayectoria y cuestionamientos acompañan la nueva etapa política de López Beltrán

La nueva etapa política de Andy López Beltrán también ha estado acompañada de cuestionamientos.

Currículum oficial de Andy López Beltrán abre debate sobre méritos y privilegios.
Currículum oficial de Andy López Beltrán abre debate sobre méritos y privilegios.

Entre ellos destacan las críticas por no contar con título profesional, ya que su ficha curricular señala que concluyó los créditos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, aunque permanece con estatus de pasante.

Asimismo, opositores han señalado presunto nepotismo debido a su vínculo familiar con el expresidente López Obrador y han retomado polémicas como su viaje a Japón en 2025, además de versiones periodísticas sobre presuntos vínculos con contratistas y operadores políticos.

Hasta el momento no existen acusaciones judiciales firmes en su contra por esos señalamientos.

El reto de construir un liderazgo propio rumbo a las elecciones de 2027

Con el inicio de los recorridos territoriales, López Beltrán busca fortalecer su presencia política en el Distrito VI de Tabasco antes del arranque formal del proceso electoral.

Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.
Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.

Mientras sus simpatizantes destacan su experiencia en la organización interna de Morena y el trabajo territorial desarrollado en los últimos años, sus críticos consideran que deberá demostrar que su proyecto político puede sostenerse por méritos propios y no únicamente por el peso del apellido López Obrador.

Por ahora, la actividad del exsecretario de Organización representa una etapa de posicionamiento previo a la definición de candidaturas, en un escenario donde Morena comenzará en los próximos meses sus procesos internos para elegir a quienes competirán en las elecciones federales de 2027.

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