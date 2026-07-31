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¿En qué telenovelas ha actuado Yahir? Así ha sido su carrera como actor en México

El cantante sonorense debutó como protagonista en una famosa telenovela apenas un año después de La Academia

Yahir
Yahir construyó una carrera actoral en dos televisoras rivales donde la música y el melodrama nunca estuvieron separados. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
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Yahir pasó de quedar en cuarto lugar en la primera generación de La Academia en 2002 a protagonizar cuatro telenovelas consecutivas en TV Azteca y, años después, integrarse al elenco de producciones de Televisa, en una carrera actoral que suma más de dos décadas frente a las cámaras.

El cantante originario de Hermosillo, Sonora, obtuvo en 2010 el premio Tv Adicto Golden Award a Mejor actor en papel cómico por su trabajo en Quiéreme tonto, uno de los pocos reconocimientos formales que documentan una trayectoria construida más sobre la confianza reiterada de productores que sobre estatuillas.

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Enamórate y Soñarás: dos protagónicos juveniles en fila

Su debut en la ficción llegó en 2003 con Enamórate, melodrama producido por Gerardo Zurita y adaptado del formato argentino EnAmorArte de Telefe. Yahir interpretó a Yahir Jiménez, hijo de un empresario, junto a Martha Higareda en el papel de Celeste Serrano. La telenovela se extendió por 125 episodios y comprobó que TV Azteca estaba dispuesta a confiarle un protagónico completo apenas un año después de La Academia.

Yahir
México D.F. 26 Enero 2004.- Guillermo Iván, Cecilia Ponce, Yahir y Vanessa Acosta son los protagonista de la telenovela ¨Soñaras¨. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

En 2004 repitió con Soñarás, producción de Eloy Ganuza basada libremente en la venezolana Ligia Elena. Allí encarnó a Rey, un joven con aspiraciones artísticas, junto a Sandra Echeverría y un elenco que incluía a Lisset, Juan Pablo Medina y Patricia Bernal. La telenovela alcanzó los 134 episodios. En ambos proyectos, los personajes tenían vínculos explícitos con la música, en un ejercicio deliberado de continuidad entre la imagen pública del cantante y sus roles de ficción.

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Bellezas indomables: primer giro hacia el drama adulto

Entre 2007 y 2008, Yahir asumió el papel de Manuel Molina en Bellezas indomables, producción de José Solano con Claudia Álvarez, Marcela Ruíz Esparza y Carlos Torres. El personaje, primer amor de la protagonista y sostén de su familia frente a los antagonistas, se alejaba del tono adolescente de sus trabajos anteriores. La telenovela sumó cerca de 180 episodios y en su banda sonora figuró “Márcame la piel”, tema inédito interpretado por él.

Ese mismo año apareció en un episodio de la serie La vida es una canción con el personaje Pedro, y en 2005 había tenido una participación especial en Top Models, dos apariciones breves que extendieron su presencia en la ficción de TV Azteca más allá de los melodramas largos.

Claudia Álvarez
MÉXICO, D.F. 17JULIO2007.- Yahir y Claudia Álvarez serán los protagonistas de la nueva telenovela de TV Azteca titulada Bellezas indomables. FOTO: PATRICIA MORALES/CUARTOSCURO.COM

Quiéreme tonto: comedia romántica y premio

En 2010 protagonizó Quiéreme tonto, coproducción de TV Azteca y Venevisión Internacional basada en la peruana Bésame tonto. Interpretó a Guillermo Romeo junto a Litzy, en una trama que mezclaba melodrama y comedia romántica durante 107 episodios. El elenco incluyó a Sergio de Bustamante, Dulce, Ariel López Padilla y Andrea Escalona. Fue precisamente ese trabajo el que le valió el reconocimiento como Mejor actor en papel cómico en los Tv Adicto Golden Awards, señal de que su registro cómico convenció a públicos especializados en el género.

La llegada a Televisa: Xavi Galán y el rockero frustrado

Su incorporación a Televisa quedó registrada principalmente con Mi marido tiene familia, telenovela producida por Juan Osorio entre 2017 y 2018, basada en una serie surcoreana y protagonizada por Zuria Vega y Daniel Arenas. Yahir interpretó a Xavi Galán, un rockero en crisis creativa y emocional, en un elenco que reunía a Diana Bracho, Silvia Pinal, Rafael Inclán y Carmen Salinas. Apareció en más de 80 episodios e interpretó el tema “Llegaste a mi vida”, escrito por José Luis Roma, que sonó de forma recurrente en momentos clave de la historia.

Diversas notas biográficas lo asocian también con Quiero amarte, melodrama de Carlos Moreno emitido entre 2013 y 2014 con Karyme Lozano y Cristián de la Fuente, aunque su participación no figura en el elenco principal y las fuentes disponibles no precisan el tipo de intervención.

Yahir
MÉXICO, D.F., 15ABRIL2010.- La noche de ayer se realizo la presentación del elenco de la nueva telenovela de TV Azteca, Quiéreme tonto esta producción comienza sus transmisiones para el para el entretenimiento mexicano, la noche del 19 de abril. FOTO: ALBERTO VERA/CUARTOSCURO.COM

En 2021, Yahir apareció en La desalmada, producción de Televisa con Livia Brito y José Ron, en el papel de Santiago Ramírez. Su personaje murió en el primer capítulo, funcionando como detonante de la trama de venganza de la protagonista. La escena fue recordada en medios y redes sociales como uno de los momentos de mayor intensidad del arranque de la telenovela, y su nombre circuló en listados de “personajes que murieron en el capítulo uno”, evidencia de que una actuación especial de un solo episodio puede dejar huella duradera en la audiencia del género.

Música y actuación: una línea que nunca se separó del todo

A lo largo de todas sus telenovelas, la fusión entre su carrera musical y sus roles de ficción fue constante. Sus personajes solían tener vínculos con la música, ya fuera por la naturaleza de la trama o porque él mismo interpretaba los temas principales de las producciones. “Márcame la piel” en Bellezas indomables y “Llegaste a mi vida” en Mi marido tiene familia son los ejemplos más documentados de esa integración. En plataformas como TikTok, canciones asociadas a sus telenovelas acumulan miles de usos, lo que prolonga el alcance de esos proyectos mucho más allá de su emisión original.

Su participación en 2026 como habitante de La Casa de los Famosos México 4, reality producido en el entorno TelevisaUnivision, lo reposicionó ante nuevas generaciones más de veinte años después de La Academia.

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