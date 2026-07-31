Unión Europea, Noruega y Suiza condenan asesinato del periodista Alejandro Leyva y exigen justicia en México

La Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron el homicidio del periodista mexicano, Alejandro Leyva (Redes sociales)

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La Delegación de la Unión Europea en México, junto con las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea, así como las representaciones diplomáticas de Noruega y Suiza, condenaron de manera enérgica el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

A través de una declaración conjunta emitida el 30 de julio de 2026, los representantes diplomáticos expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amigos del comunicador, además de señalar que las circunstancias del crimen y las amenazas previas que había recibido apuntan a un posible vínculo entre su labor periodística y el homicidio.

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En el documento, destacaron que Alejandro Leyva era un periodista ampliamente reconocido por su cobertura política y que su asesinato representa un nuevo ataque contra la libertad de prensa en México.

Reconocen atracción del caso por la Fiscalía General de la República

Las representaciones diplomáticas saludaron la decisión de que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que ello puede fortalecer las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Asimismo, reconocieron el compromiso expresado por el Gobierno de México para dar seguimiento al caso y exhortaron a las autoridades competentes a continuar con las investigaciones, garantizar la protección de quienes ejercen el periodismo y llevar ante la justicia a los responsables.

La declaración subraya que el asesinato de Alejandro Leyva, junto con otros homicidios recientes de periodistas en el país, refleja el nivel de violencia e intimidación que enfrentan tanto comunicadores como personas defensoras de derechos humanos en diversas regiones de México.

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Preocupa la impunidad en los crímenes contra periodistas

La Unión Europea, Noruega y Suiza reiteraron su preocupación por los elevados niveles de impunidad (REUTERS/Jorge Luis Plata)

La Unión Europea, Noruega y Suiza reiteraron su preocupación por los elevados niveles de impunidad que persisten en los asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos registrados en años anteriores.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que las investigaciones permitan identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de estos crímenes.

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También reconocieron los esfuerzos realizados por las instituciones mexicanas para esclarecer los casos más recientes y prevenir nuevas agresiones; sin embargo, insistieron en que aún existen importantes desafíos para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo.

Piden fortalecer el Mecanismo de Protección

Se pidió que se fortalezca el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México

En la declaración conjunta se destacó la importancia de continuar fortaleciendo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, considerado una herramienta fundamental para prevenir agresiones y brindar medidas de seguridad a quienes enfrentan riesgos derivados de su trabajo.

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Las representaciones diplomáticas también respaldaron el diálogo permanente entre las autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de mejorar las políticas públicas destinadas a proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

Reafirman cooperación con México en materia de derechos humanos

Finalmente, la Unión Europea, Noruega y Suiza reafirmaron su disposición para seguir colaborando con el Gobierno de México mediante acciones de cooperación enfocadas en la protección de los derechos humanos, la seguridad de periodistas y personas defensoras, así como en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

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La declaración concluye con el mensaje #ProtejamosSusVoces, como un llamado a reforzar las acciones que permitan garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo y combatir la violencia que continúa afectando a comunicadores en el país.

El pronunciamiento internacional se suma a las exigencias de diversas organizaciones nacionales e internacionales que han demandado una investigación pronta, imparcial y transparente por el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, además de acciones concretas para reducir la impunidad y garantizar el derecho a la libertad de expresión en México.

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