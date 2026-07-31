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Este es el truco de gimnasio que sigue Yahir para lucir cuerpazo en La Casa de los Famosos México 2026

El entrenamiento del cantante tiene una regla en particular que le da los mejores resultados

Hombre sin camiseta con tatuajes en los brazos, sentado a una mesa rosa, come de un plato con carne, huevos y vegetales. Paredes coloridas.
Además de dieta, Yahir sigue una rutina pesada y al fallo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Yahir Othón Parra tiene 47 años y el cuerpo que luce en La Casa de los Famosos México 2026 no llegó por casualidad.

El cantante sonorense entrena una hora y media diaria, sigue dieta keto desde hace años y aplica cuatro principios que los aficionados al gimnasio conocen bien: fallo muscular, entrenamiento pesado, consumo de proteína y sobrecarga progresiva.

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Fallo muscular: llevar el músculo hasta el límite

Once personas, hombres y mujeres, posan flexionando sus músculos. Un cartel con el logo de América y el texto Tu lugar favorito se ve al fondo.
La Casa de los Famosos México ha mostrado cuerpos trabajados que se consiguen con entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo muscular es el punto en que el cuerpo ya no puede completar una repetición más con buena técnica. Yahir lo incorpora como parte de su rutina para forzar al músculo a adaptarse.

La lógica detrás de esta técnica es que al agotar por completo las fibras musculares se genera mayor daño en las miofibrillas, lo que activa los mecanismos de reparación y crecimiento.

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El segundo eje del método de Yahir Othón es levantar peso real y aumentarlo con el tiempo. La sobrecarga progresiva consiste en someter al músculo a un esfuerzo mayor de forma gradual, ya sea subiendo el peso, las repeticiones o la densidad del entrenamiento.

Este principio es uno de los más respaldados por la fisiología del ejercicio: sin un estímulo creciente, el músculo no tiene razón para crecer. Estudios publicados en el International Journal of Environmental Research and Public Health documentan que combinar entrenamiento de resistencia con sobrecarga progresiva y dieta alta en proteína maximiza la ganancia de masa muscular. Los beneficios van más allá del físico: también se asocia a mayor densidad ósea, mejor control de glucemia y reducción del dolor lumbar.

Proteína: el combustible para reconstruir

Yahir
(@LaCasaFamososMx)

Yahir Othón no improvisa en la cocina. Desde hace años sigue la dieta keto: cero azúcar, cero carbohidratos. “Hago la dieta keto, sin carbohidratos, sin azúcar, desde hace muchos años. Es todo”, dijo el cantante en una entrevista. La base cetogénica implica que la mayor parte de su energía proviene de grasas, con un porcentaje importante de proteína para sostener la masa muscular.

La proteína es el macronutriente que repara las fibras dañadas durante el entrenamiento. Sin un consumo suficiente, el esfuerzo en el gimnasio produce poco resultado visible. En dieta keto, los expertos en nutrición recomiendan entre 1.2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para quienes entrenan con regularidad.

Una hora y media al día, sin excepciones

Yahir Othón no presume de rutinas extraordinarias. “Entreno una hora y media diaria. Es todo lo que le dedico al gym”, declaró. Lo que distingue su método no es la duración sino la constancia. El cantante complementa el trabajo en el gimnasio con béisbol y natación, disciplinas que mantienen activo el sistema cardiovascular sin sacrificar masa muscular.

El resultado a los 47 años, en pantalla nacional

El cantante Yahir, vestido con chaqueta y camiseta negra, aparece de cintura para arriba frente al logo 3D azul de La Casa de los Famosos México y un fondo difuminado.
El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Yahir Othón se ha convertido en uno de los habitantes más queridos. Su físico sin camiseta ha generado comentarios en redes desde las primeras semanas del reality. El cantante que saltó a la fama en 2002 como finalista de La Academia demuestra que el cuerpo que tiene a los 47 años es producto de años de disciplina acumulada, no de un régimen reciente.

La fórmula que aplica —fallo muscular, peso progresivo, proteína alta y constancia diaria— no es nueva ni secreta. Lo que la hace funcionar es exactamente lo que Yahir Othón describe: hacerlo todos los días.

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