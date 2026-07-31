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Cynthia Klitbo reveló que Florinda Meza mandó a fabricar muebles a la medida para que Chespirito se viera más alto

La villana de las telenovelas abrió una ventana a su vida privada en el reality al recordar que Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza la acogieron como “hija”

Cynthia Klitbo
La villana de las telenovelas abrió una ventana a su vida privada en el reality al recordar que Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza la acogieron como “hija”. (CUARTOSCURO)
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Cynthia Klitbo reveló en La Casa de los Famosos México 4 que Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños la trataron como una hija adoptiva durante una etapa de su vida, y aprovechó para compartir detalles poco conocidos del hogar de la pareja, entre ellos que los muebles de la casa fueron fabricados a medida para que Chespirito pareciera más alto.

La confesión surgió durante una conversación con Yahir y Aldo Rendón en la primera semana de la cuarta temporada del reality. Klitbo contó que su vínculo con la pareja nació en sus años como entrevistadora, cuando su trabajo la llevaba más allá del mundo del espectáculo. “Yo entrevistaba de todo, no nada más del espectáculo. Cantantes de ópera, músicos, cineastas”, recordó la actriz.

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Florinda Meza escribió a mano la novela La Dueña, según Klitbo

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza
(The Grosby Group)

En el relato, la actriz también salió en defensa de Meza ante los comentarios de sus compañeros. Cuando Rendón la llamó “vieja loca”, Klitbo lo frenó de inmediato: “Ay, no, yo la amo. Es que lo que dicen no es verdad”. Y agregó una revelación que sorprendió a los presentes: “La Flor escribía a mano toda La Dueña. Meza... no se la escribió a Chespirito, mentira”.

Rendón no ocultó su escepticismo, aunque terminó reconociendo la particularidad de la actriz: “No, aunque no sea verdad, pero de ella no está entera”. Klitbo no cedió: “Sí, pero es un genio”.

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Los muebles de la casa, hechos a la medida de Chespirito

El momento más llamativo de la charla llegó cuando Klitbo describió el interior de la residencia de la pareja en la colonia Del Valle, en Ciudad de México. La actriz explicó que Florinda Meza mandó fabricar todos los muebles a una escala pensada para favorecer la estatura de Gómez Bolaños. “Los muebles de la casa los hizo a proporción de Chespirito para que se viera grande”, dijo Klitbo.

Rendón no tardó en convertir el dato en broma: “Loca, pues te digo que no se entera. Yo me voy a mandar a hacer muebles proporción para que me vea flaca”.

Casa de Chespirito
Klitbo sorprendió a sus compañeros al revelar que Florinda Meza diseñó los muebles de su casa a una escala menor para que Chespirito pareciera más alto, y aclaró que la actriz escribió a mano la novela La Dueña sin ayuda del comediante.

Un jardín de bonsáis como extensión de la obsesión por el detalle

La descripción de la casa no terminó con los muebles. Klitbo también habló del jardín, que según ella era de grandes dimensiones y estaba diseñado con un criterio igual de particular. “La casa de la del Valle, el jardín era muy grande. ¿Y sabes cómo lo hizo? Eran puras columnas con bonsáis. O sea, tenía un bosque de bonsáis en su jardín”, detalló.

Yahir intervino para señalar que esa afición no era un secreto total: “Creo que se salieron varios reportajes de eso, ¿no? De los bonsáis. O sea, que tenían como una pasión por ese rollo muy cañón”. Klitbo cerró el tema con una valoración escueta: “No, su casa era muy linda”.

“Yo fui adoptada de ellos, yo fui su hija”

Florinda Meza y Chespirito
Durante una charla con Yahir y Aldo Rendón en el reality, la actriz recordó su vínculo cercano con la pareja . (Instagram)

Más allá de los detalles arquitectónicos y decorativos, lo que marcó la conversación fue la naturaleza del vínculo que Klitbo describió con la pareja. Sin rodeos, la actriz lo definió en términos afectivos directos: “A mí, yo fui adoptada de ellos, yo fui su hija”.

La primera semana de La Casa de los Famosos México 4 ha estado marcada por este tipo de revelaciones, en las que los participantes han abierto ventanas a sus vidas fuera de las cámaras y han involucrado a figuras que no están en la casa pero que forman parte de su historia personal.

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