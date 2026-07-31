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¿A qué hora la Comisión de la UNAM anunciará las observaciones del examen de admisión 2026 este viernes 31 de julio tras polémica en los puntajes?

La Comisión Técnica instalada por la Rectoría presentará su resolución sobre el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, luego de analizar las irregularidades detectadas

UNAM marcha examen de admisión 2026 licenciatura
UNAM marcha examen de admisión licenciatura (Foto: Francisco Jose Rodriguez/FB)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informará este viernes, la decisión de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1, luego de la controversia generada por los puntajes considerados atípicos en el examen de admisión.

El anuncio representa uno de los momentos más esperados por miles de aspirantes y sus familias, ya que definirá el rumbo del proceso de ingreso a la máxima casa de estudios, después de que surgieran cuestionamientos sobre la validez y transparencia de los resultados obtenidos en la evaluación.

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La Comisión Técnica fue instalada en sesión permanente con el objetivo de revisar toda la información relacionada con el proceso de selección y formular recomendaciones que permitan garantizar que el ingreso a la licenciatura se apegue a los principios de inclusión, equidad, ética y valores universitarios.

Buscan garantizar transparencia y certeza en el proceso de admisión

Examen de admisión UNAM puntajes atípicos
Examen de admisión UNAM puntajes atípicos (Imagen: Heliouz_/FB)

Como parte de su labor, la Comisión comenzó de manera inmediata el análisis de la documentación entregada por la administración universitaria, además de solicitar evidencias adicionales a distintas dependencias de la UNAM para fortalecer la investigación.

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La Universidad explicó que el propósito es brindar certeza y transparencia tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad, por lo que los especialistas revisan todos los elementos que permitan esclarecer lo sucedido durante el proceso de admisión.

Además de emitir una recomendación sobre el proceso de ingreso 2026, la Comisión que iniciará a las 10:00 horas de este viernes, también propondrá alternativas para fortalecer futuros mecanismos de selección y profundizará en la investigación con el objetivo de deslindar posibles responsabilidades, en caso de que existan irregularidades.

Leonardo Lomelí: “No podemos normalizar este tipo de situaciones”

Leonardo Lomelí ocupará el cargo durante el periodo 2023-2027 Leonardo Lomelí, UNAM, rector, universidad
Leonardo Lomelí calificó que, “no podemos normalizar este tipo de situaciones” Credito: Cuartoscuro

Durante la instalación de la Comisión Técnica, realizada el pasado lunes 27 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó a sus integrantes a realizar una investigación amplia y sin restricciones.

El rector pidió a los especialistas solicitar toda la información que consideraran necesaria, así como convocar a los funcionarios involucrados que pudieran aportar datos relevantes para esclarecer los hechos.

Asimismo, reconoció la gravedad del caso y advirtió que las posibles irregularidades trascienden el ámbito universitario.

“Esto no sólo afecta a la Universidad, afecta al conjunto de la sociedad. No podemos normalizar este tipo de situaciones”, expresó el rector durante la instalación del grupo de trabajo.

Todas las opciones permanecen abiertas

Leonardo Lomelí afirmó que la Universidad mantiene abiertas todas las alternativas para resolver la situación, ya que la prioridad es explicar con claridad qué ocurrió durante el proceso de admisión y garantizar que el acceso a la educación superior se mantenga bajo criterios de justicia y equidad.

También señaló que la investigación permitirá obtener aprendizajes que puedan servir no sólo para la UNAM, sino para otras instituciones de educación superior que enfrenten escenarios similares en el futuro.

El rector subrayó que la Universidad debe adoptar las acciones necesarias para corregir cualquier situación que haya afectado el proceso de selección, especialmente si existieron aspirantes que recibieron algún tipo de ventaja indebida frente a quienes se prepararon de manera legítima para presentar el examen.

Miles de aspirantes esperan el anuncio oficial

Fotografía de archivo que muestra la Biblioteca Central y Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
Fotografía de archivo que muestra la Biblioteca Central y Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La resolución que será presentada este viernes será determinante para definir el futuro inmediato del proceso de admisión 2026-2027 y para recuperar la confianza de los aspirantes en uno de los mecanismos de ingreso más importantes del país.

La expectativa se mantiene entre miles de jóvenes que participaron en el examen de admisión y que esperan conocer si la Comisión recomendará mantener los resultados, aplicar medidas correctivas o implementar nuevas acciones derivadas de las investigaciones realizadas.

La UNAM reiteró que su compromiso es proteger el derecho de quienes estudiaron y se prepararon para ingresar a la institución, privilegiando siempre los principios de igualdad de oportunidades, transparencia y mérito académico.

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