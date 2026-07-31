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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 31 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:12 hsHoy

Lluvias intensas y altas temperaturas marcarán el clima del 31 de julio

Paraguas negro con gotas de lluvia en primer plano, pavimento mojado, coches, semáforo en rojo, árboles, farolas, edificios altos y el Ángel de la Independencia al fondo.
Un paraguas descansa en la banqueta de una avenida mojada por la lluvia, con el Ángel de la Independencia y edificios altos iluminados bajo un cielo nublado en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 31 de julio un panorama climático contrastante en México, con lluvias de diversa intensidad en 28 entidades y persistencia de la onda de calor en el norte, noreste, sur y sureste del país.

Lluvias de consideración y riesgos asociados

De acuerdo con el informe vespertino del SMN, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la circulación ciclónica en altura, junto al paso de la onda tropical número 22, generarán lluvias muy fuertes en Morelos, Puebla y Oaxaca.

En estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades advierten que estas precipitaciones pueden provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, así como inundaciones repentinas. Se recomienda a la población permanecer atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.

Persisten la onda de calor y el ambiente extremo

A pesar del aumento en la actividad de lluvias en el centro y sur del país, gran parte del norte y la costa del Pacífico seguirán bajo la influencia de la onda de calor. Se prevén temperaturas máximas que superarán los 45°C en regiones de Baja California y Sonora, y de 40 a 45°C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango y la zona centro-sur también experimentarán calor intenso con valores de 35 a 40°C.

El SMN recomienda a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera y clara, evitar la exposición directa al sol y prestar especial atención a la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h en estados del norte, noreste y sur, lo que podría ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Además, en la costa occidental de la Península de Baja California se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros de altura, y de 1 a 2 metros en el litoral del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas.

06:11 hsHoy

Ciudad de México: la predicción del clima para este 31 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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