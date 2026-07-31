Jugador del Atlante asegura que Gilberto Mora tuvo la oportunidad de llegar al Real Madrid

El joven futbolista es la sensación del momento en el futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Es cierto que el talento de Gilberto Mora lo posiciona como la máxima promesa del futbol mexicano. Después de su increíble actuación en el Mundial 2026, es casi seguro que emigrará al futbol de Europa, donde pudo llegar mucho antes de cumplir la mayoría de edad.

Javier Camacho, portero de los Potros de Hierro del Atlante FC, reveló en entrevista para el diario Récord que él y Gil Mora estuvieron a punto de hacer pruebas en el Real Madrid Club de Futbol, sin embargo la llegada de la pandemia por Covid-19 impidió esa oportunidad que se ganaron a pulso.

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“Fíjate que antes de la cuarentena sí llegó una oportunidad del Real Madrid, junto con Gil Mora. Este, pero pues se vino abajo por lo de la pandemia, todo eso. Pero sí, sí llegó esa oportunidad y pues malamente llegó lo del Covid y pues no se pudo", explicó

Durante su formación en los Xolos del Club Tijuana y en la Selección Mexicana, tanto Gil Mora como Javier Camacho participaron en torneos internacionales hasta tocar el césped del estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid C.F. en España.

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El rendimiento de Morita y también de Javier Camacho despertó el interés de ciertos directivos que, en una ocasión. durante un día normal de trabajo, preguntaron por ambos futbolistas para hacer visorias en España, pero la presencia del Covid-19 imposibilitó esa oportunidad de oro.

“Fíjate que, Gilito y yo siempre desde chicos tuvimos procesos adelantados y fuimos a torneos internacionales con Xolos y le llegó, no sé a quien, una propuesta de un directivo de que fuéramos y ya estaba todo preparado para ir, pasaportes, todo, y pues se viene lo del Covid y no se pudo. Pero sí fue, fue así como llegó la propuesta", contó.

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Gil Mora despierta interés de los clubes europeos

Representó a México en el Mundial 2026. 26 Mexico's Gilberto Mora during the match REUTERS/Raquel Cunha

Después de su fascinante actuación en la Selección Mexicana principal, en la Copa del Mundo 2026, Gilberto Mora es el mexicano que más llama la atención de los equipos del viejo continente. Al día de hoy, dos equipos suenan como posibles candidatos para fichar al mediocampista.

Reportes apuntan que Gil Mora estaría en el radar del Sport Lisboa e Benfica de Portugal y del Borussia Dortmund alemán, escuadra que ya había manifestado su deseo de contratar al 10 de los Xolos de Tijuana una vez cumplidos los 18 años.

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¿Por qué Gil Mora no puede viajar a Europa?

El jugador de los Xolos jugó su primer Mundial a los 17 años. NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Morita no tiene la autorización de viajar ni incorporarse al futbol europeo, de momento, por dos razones importantes:

Edad: Gilberto Mora tiene 17 años y cumple la mayoría de edad hasta octubre de este año. Las regulaciones internacionales impiden que menores de 18 años concreten transferencias al futbol de Europa, salvo excepciones muy puntuales. Situación contractual y económica: El propietario de los Xolos, Jorge Hank Rhon, adelantó que el club desea retenerlo al menos hasta finales de 2026. Además, el alto precio de su carta, estimado en 25 millones de dólares, representa un obstáculo importante para cualquier club europeo interesado.

Sebastián Abreu afirma que valor de Gil Mora no impedirá su viaje a Europa

El jugador de 17 años continuará su formación en nuestro país. (TW Xolos)

El Loco Abreu, técnico del Club Tijuana, aceptó que el costo de la transferencia de Gil Mora será alto, pero eso no figurará como un impedimento para que su futuro futbolístico sea en el extranjero.

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“Un valor que será alto, sí, que será el mayor en la historia del futbol mexicano, también, pero está la parte humana, con lo que implica que Xolos, fuera del foco nacional, estará vendiendo desde su raíz, de 10 años en adelante formado en Xolos, eso tiene un valor también, así que erradiquemos que el valor sea impedimento para que se vaya, por ahí no va a pasar”, aseguró el charrúa.

Desata la locura en San Luis

El futbolista destacó monumentalmente en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Morita aspira en sumar minutos contra el Atlético San Luis en el duelo de la fecha 3 del Apertura 2026 de la Liga Mx. En suelo potosino, el mexicano fue el futbolista más aclamado por el público en su llegada al hotel de concentración este jueves.

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El líder del torneo, Club Tijuana, hará frente al Atlético San Luis el viernes 31 de julio desde el estadio Libertad Financiera. El encuentro se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Xolos toma la punta con seis unidades y los Colchoneros ocupan la decimotercera posición con un dígito.