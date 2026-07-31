Harry Styles en CDMX: montaje del escenario sí llega hasta las gradas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un día antes de que Harry Styles se presente en el Estadio GNP, ya se comenzaron a filtrar los videos de cómo se verá su escenario para Together, Together Tour.

Anteriormente ya se había filtrado que el escenario principal estaba aún más alejado de las gradas, pero todo parece indicar que sólo fue para ajustar la instalación de la pasarela cuadrada.

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Esta estructura cuenta con dos puentes y en su momento, fue polémica, debido a que las personas en zonas VIP aseguraron tener vista limitada.

Estos son detalles del montaje compartidos en redes sociales (X/@narrista_)

En el video se pueden ver dos perspectivas de dicha instalación, la cual cuenta con un camino colorido.

La serie de conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México marca un hito en la industria del entretenimiento en vivo.

Los organizadores proyectan una afluencia cercana a las 390,000 personas, lo que convierte a la capital mexicana en el epicentro del Together, Together Tour para América Latina.

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La venta de boletos generó ingresos superiores a 1,638 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Esta cifra, sumada a la derrama indirecta en hoteles, restaurantes y otros servicios, impulsa el impacto económico total más allá de los 2,094 millones de pesos.

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Quienes asistan a los espectáculos encontrarán una logística pensada para la seguridad y comodidad.

A qué hora se abren puertas en el concierto de Harry Styles

El video muestra el montaje del escenario de Harry Styles, el cual llega a la sección de gradas (X/@belfl91)

El acceso al Estadio GNP Seguros está programado entre las 16:30 y 17:00 horas, con la presentación de la artista invitada, Jorja Smith, a las 20:00 horas. El show principal de Harry Styles iniciará a las 21:00 y se extenderá hasta cerca de la medianoche.

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La organización recomienda llegar temprano y utilizar el transporte público, especialmente las estaciones de Metro Ciudad Deportiva y Puebla, así como el Metrobús Iztacalco.

Esta medida facilita el ingreso fluido y reduce el tiempo de espera en los filtros de seguridad.

Objetos permitidos en los conciertos de Harry Styles en CDMX

Teléfono móvil

Batería externa (power bank)

Lentes de sol

Sombrero

Tapones para oídos

Medicamentos con receta médica

Cámaras fotográficas no profesionales

Mochilas pequeñas o transparentes (máx. 10 x 15 x 30 cm)

Cangureras o bolsas de mano (máx. 11 x 16 cm)

Binoculares compactos (sin láser)

Impermeable

Gel antibacterial en envase pequeño

Maquillaje en polvo

Botella plástica reutilizable vacía (hasta 500 ml)

Fechas de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

En el escenario.

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Para acceder sin contratiempos, los organizadores insisten en que los asistentes lleven el boleto digital descargado en el teléfono móvil y aseguren suficiente batería en el dispositivo. Este protocolo, junto con el refuerzo de medidas de ingreso y la habilitación de estaciones de hidratación gratuita, pretende maximizar la comodidad y la seguridad.

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El Together, Together Tour representa el regreso de Harry Styles a México tras cuatro años de ausencia. En su anterior visita, la capital albergó dos fechas; ahora, la cifra se triplicó, reflejando la demanda y el creciente interés de los seguidores en la región.