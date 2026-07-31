Detienen a “El Yukito”, hijo de “El Yuko”, en operativo de la Marina en Mocorito, Sinaloa

Rosario Fidel Angulo Salazar, alias "El Yukito", fue detenido por la Marina el jueves 30 de julio en El Zapote de los Cázares, Mocorito, Sinaloa. (Fotos tomadas de X/@crux1469)

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Elementos de la Secretaría de María detuvieron este jueves 30 de julio a Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, hijo de Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, en un operativo aéreo y terrestre en la comunidad de El Zapote de los Cázares, municipio de Mocorito, Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la detención se realizó a las 15:15 horas. Junto a este personaje también habrían sido detenidas al menos 17 personas más identificadas como parte de su círculo de seguridad.

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La ficha de detención describe a “El Yukito” como hombre de complexión media, tez blanca, sin barba ni bigote, que en el momento de su detención portaba una playera negra, short negro con blanco y tenis negros.

(RND)

El operativo se ejecutó dos semanas después de un primer despliegue de la Secretaría de Marina sobre el mismo poblado serrano, el 11 de julio, que no derivó en detenciones confirmadas. En esa ocasión, aeronaves Texan T6C y un helicóptero Black Hawk sobrevolaron a baja altura las calles de la comunidad de menos de 100 habitantes, ubicada a 40 kilómetros al sur de Badiraguato y a 70 al norte de Culiacán.

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Así irrumpieron en el rancho del clan Angulo

El operativo del jueves incluyó helicópteros y vehículos de alto blindaje que cercaron la finca señalada extraoficialmente como el principal centro de mando de la familia Angulo en la región del Évora.

Videos difundidos en redes sociales muestran a elementos de la Marina ingresando al predio. Se desconoce si antes de las detenciones hubo algún tipo de enfrentamiento.

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Rosario Fidel Angulo Salazar, alias "El Yukito", fue detenido por la Marina el jueves 30 de julio en El Zapote de los Cázares, Mocorito, Sinaloa. (X/@crux1469)

Según reportes extraoficiales recogidos por El Sol de Sinaloa, presuntos integrantes del grupo colocaron ponchallantas a lo largo de brechas y caminos de acceso en la zona serrana, lo que dañó la neumática de varias patrullas oficiales. El despliegue federal impidió, no obstante, la fuga del objetivo prioritario.

El Gabinete de Seguridad Federal no ha emitido al momento de la publicación de esta nota algún comunicado oficial sobre el número de personas aseguradas, el material decomisado ni las circunstancias precisas del operativo al cierre de esta información.

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(X/@crux1469)

El Yukito: presunto heredero de las Fuerzas Especiales Yuko

Rosario Fidel Angulo Salazar es señalado por fuentes de seguridad como el presunto sucesor operativo de su padre, Fredy Angulo Soto, alias “El Yuko” —cuya clave operativa es el “09”—, comandante de las Fuerzas Especiales Yuko, grupo armado activo en el norte de Sinaloa.

El clan Angulo tiene raíces largas en el Cártel de Sinaloa. El abuelo de “El Yukito”, Fidel Angulo Cázares, alias “El Fidelon”, fue lugarteniente de la organización durante los años en que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera la encabezaba.

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De acuerdo con una investigación de la periodista Vivienne Hearst para Borderland Beat, El Fidelon tuvo al menos cuatro hijos que se involucraron en las actividades del cártel: Fredy, “El Yuko”; José Luis, “El Mi Niño”; Fidel, “Fidelito”; y Rosario, “El Bitache”, asesinado en 2006.

Fredy Angulo Soto, El Yuko. (X/@Crux1469)

José Luis Angulo Soto, alias “El Mi Niño”, tío de “El Yukito”, está detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos en el Distrito Sur de Illinois por narcoterrorismo, conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, y conspiración de lavado de dinero.

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Del bando de Los Chapitos a Los Mayos: el giro que les costó una manta

Fredy Angulo Soto y su primo Ceferino Espinoza Angulo, alias “El Koyote” o “El 14”, eran considerados afines a Los Chapitos antes del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López en 2024.

Una ilustración editorial realista representa al Capitán Loa en primer plano, con el logo de CDS y una franja con los colores de la bandera de México al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ese quiebre, ambos decantaron su lealtad hacia Los Mayos y el Cártel de Guasave —también identificado como remanente del Cártel de los Beltrán Leyva—, organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”. El cambio de bando les costó aparecer en narcomantas colocadas en Culiacán, presuntamente firmadas por Los Chapitos: “Las lacras traidoras no caben en ningún lado”, se leía.

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El Koyote enfrenta acusaciones ante una corte federal del Distrito Norte de Illinois por delitos relacionados con el trasiego de drogas, posesión de armas y obtención de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Hasta la publicación de esta información, Fredy Angulo Soto no figura en ningún expediente público ni en listas de los más buscados de Estados Unidos.

La detención de “El Yukito” se produce en el marco de un despliegue federal sostenido en Sinaloa que, solo en la última semana de julio, incluyó la captura de Adrián “N”, alias “El 20”, jefe regional de Los Chapitos en al menos seis municipios del estado.

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