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Efraín Juárez suma otra victoria y mantiene el sueño en Europa tras ser eliminado de Champions League

Después de ser eliminado por el Vikingur, el mexicano reencauzó al club húngaro en la Conference League con una goleada frente al Atert Bissen

El Gyori ETO de Efraín Juárez goleó al Atert Bissen y ahora se encuentra frente al reto de derrotar al Riga FC para consolidar su paso a la Conference. (Facebook/ ETO FC)
El Gyori ETO de Efraín Juárez goleó al Atert Bissen y ahora se encuentra frente al reto de derrotar al Riga FC para consolidar su paso a la Conference. (Facebook/ ETO FC)
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El futbol siempre ofrece oportunidades y reveses en cuestión de nada. Así lo vive Efraín Juárez, quien tras la reciente eliminación en Champions League, ahora encuentra una ruta para mantener a su equipo con aspiraciones europeas.

El Győri ETO está fijando en la Conference League su siguiente objetivo y, con una actuación sólida, sigue avanzando en la competencia.

La goleada global de 7-3 propinada al Atert Bissen confirma el avance del Győri ETO en la Conference League. (Facebok/ ETO FC)
La goleada global de 7-3 propinada al Atert Bissen confirma el avance del Győri ETO en la Conference League. (Facebok/ ETO FC)

El equipo dirigido por el exentrenador de Pumas capitalizó la ventaja lograda en la ida frente al Atert Bissen y confirmó su clasificación a la próxima ronda.

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La eliminación en Champions no frenó el proyecto de Juárez

Nada detuvo la ambición de Efraín Juárez por mantener a su equipo en el plano internacional. A pesar de la eliminación en la Champions League, el entrenador y sus jugadores enfocaron sus esfuerzos en la siguiente meta: la Conference League.

  • El equipo húngaro, con Juárez en el banquillo, quedó fuera ante el Vikingur de Islandia con un marcador global de 3-2.
  • Tras ese revés, el club reorganizó su calendario para no perder la oportunidad de seguir compitiendo en el futbol europeo.
  • La Conference League se convirtió en el nuevo objetivo, y el plantel mostró determinación para avanzar en el torneo.
Pese a haber quedado eliminado de la Champions League, el Győri ETO de Efraín Juárez logró aprovechar la localía en su siguiente paso dentro de la Confernce League. (Facebook/ ETO FC)
Pese a haber quedado eliminado de la Champions League, el Győri ETO de Efraín Juárez logró aprovechar la localía en su siguiente paso dentro de la Confernce League. (Facebook/ ETO FC)

El siguiente paso será enfrentar al Riga FC y buscar que el Győri ETO se mantenga en la competencia continental, aún con la presión de haber sido campeón local la temporada pasada.

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Győri ETO definió la serie desde la ida

El pase a la siguiente ronda se resolvió con autoridad desde el primer partido. El Győri ETO utilizó su fortaleza como local para construir una ventaja que resultó definitiva en la serie.

  • En la ida, el equipo de Juárez goleó 6-2 al Atert Bissen en Hungría, con tantos de Claudiu BumbaMilán VitálisViktor DukanovicKevin Bánáti y dos de Nfasu Nije.
  • Para la vuelta, el marcador se abrió con gol de Roman Ferber para la visita, pero la expulsión de Toufik Zeghdane y un penal convertido por Miljan Kpric sellaron el empate 1-1.
  • El global de 7-3 garantizó el avance y permitió al Győri ETO manejar el trámite con seguridad.
En Hungría, el Győri ETO goleó 6-2 al Atert Bissen con anotaciones de Claudiu Bumba, Milán Vitális, Viktor Dukanovic, Kevin Bánáti y dos de Nfasu Nije. (Facebook/ ETO FC)
En Hungría, el Győri ETO goleó 6-2 al Atert Bissen con anotaciones de Claudiu Bumba, Milán Vitális, Viktor Dukanovic, Kevin Bánáti y dos de Nfasu Nije. (Facebook/ ETO FC)

De esta manera, el equipo de Efraín supo mantener el control y sellar la clasificación ante su afición.

El reto inmediato contra el Riga FC

El siguiente rival es el Riga FC de Letonia, un equipo que también llega con fuerza tras superar al Vardar de Macedonia del Norte.

  • El Riga FC viene de ganar su eliminatoria con marcador global de 8-4.
  • La serie se jugará a ida y vuelta, con partidos programados para el 6 y 13 de agosto.
  • El ganador de esta serie accederá a los playoffs, última instancia antes de la fase de grupos de la Conference League.
El conjunto de Juárez enfrentará al Riga FC de Letonia por el pase a los playoffs, última ronda antes de la fase de grupos de la Conference. (Facebook/ ETO FC)
El conjunto de Juárez enfrentará al Riga FC de Letonia por el pase a los playoffs, última ronda antes de la fase de grupos de la Conference. (Facebook/ ETO FC)

Para Juárez, esta eliminatoria representa la oportunidad de consolidar su proyecto fuera de México y confirmar el crecimiento del club a nivel internacional.

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