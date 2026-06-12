Guillermo Ochoa rompe el silencio tras quedarse en la banca en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Roberto Alvarado has a drink as Guillermo Ochoa looks on REUTERS/Henry Romero

La victoria de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el arranque de la Copa Mundial 2026 dejó múltiples historias alrededor del equipo nacional. Una de las más llamativas fue la presencia de Guillermo Ochoa fuera de la alineación titular, una situación poco habitual para quien durante más de una década fue uno de los rostros más representativos del Tricolor en los escenarios internacionales.

El experimentado guardameta observó desde otro lugar el triunfo mexicano, una realidad distinta a la que vivió en las anteriores ediciones mundialistas, donde acostumbró ser protagonista bajo los tres postes. Sin embargo, lejos de mostrar inconformidad, el arquero optó por enviar un mensaje de respaldo al grupo y de compromiso con el proyecto encabezado por Javier Aguirre.

PUBLICIDAD

Tras el encuentro, Ochoa compartió sus sensaciones sobre una noche que calificó como especial debido al contexto que rodea a la selección nacional. El portero explicó que el inicio del torneo estuvo cargado de emociones por la responsabilidad que implica disputar una Copa del Mundo en territorio mexicano.

“Contento porque se arranca con tres puntos, que es importante en un Mundial, y más por ser los anfitriones”, señaló el arquero al referirse al resultado conseguido frente al conjunto africano.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa, Armando Gonzalez and Luis Romo celebrate after the match REUTERS/Hannah Mckay

Para el futbolista, el aspecto más relevante no fue quién apareció en la alineación inicial, sino el hecho de que México cumplió con el objetivo de sumar una victoria en su presentación. El resultado, considera, puede convertirse en un impulso importante para afrontar los siguientes compromisos de la fase de grupos.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el guardameta destacó la importancia de comenzar con el pie derecho en una competencia tan exigente como la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Raquel Cunha

“A destacar eso, que son tres puntos importantes para poder avanzar, que es lo que queremos”, comentó el jugador mexicano.

La suplencia de Ochoa ha generado conversación entre aficionados y especialistas debido a la trayectoria que construyó defendiendo la portería nacional en cinco Copas del Mundo anteriores. Sin embargo, el veterano futbolista dejó claro que mantiene intacta la disposición para competir y aportar cuando el cuerpo técnico así lo determine.

PUBLICIDAD

“Claro, como todos, estamos listos para jugar. Nos hemos preparado y hemos trabajado para estar a disposición del entrenador”, afirmó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Henry Romero

Lejos de enfocarse en una situación individual, el arquero insistió en que la fortaleza del equipo radica en la profundidad de su plantilla. Según explicó, cualquier integrante del plantel debe estar preparado para responder en momentos clave del campeonato.

“Cualquiera de los 26 puede jugar y estamos listos para ello”, agregó.

Las declaraciones reflejan el nuevo momento que atraviesa Ochoa dentro de la selección. El futbolista ya no ocupa exclusivamente el papel de referente dentro de la cancha, sino también el de guía para una generación que busca dejar huella en el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Raul Jimenez, Roberto Alvarado and Julian Quinones line up during the national anthems before the match REUTERS/Hannah Mckay

A sus 40 años, el arquero parece haber asumido con naturalidad la evolución de su carrera. Durante años fue el salvador de México en torneos internacionales, pero ahora vive una etapa distinta, marcada por la experiencia y el liderazgo desde cualquier posición que le corresponda ocupar.

Al ser cuestionado directamente sobre el hecho de no arrancar como titular, Ochoa respondió con serenidad y una visión madura sobre el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

“Es parte de la vida, nos vamos haciendo grandes y es natural en el fútbol y en cualquier lado”, expresó.

Mientras México prepara sus próximos encuentros frente a Corea del Sur y Chequia, Guillermo Ochoa continúa demostrando que su influencia dentro del equipo va más allá de una alineación. Aunque esta vez el Mundial lo encuentra en la banca, su voz sigue teniendo peso en un vestidor que busca escribir una nueva página en la historia del fútbol mexicano.