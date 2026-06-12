“La pasó mal quien quiere que le vaya mal a México”: Sheinbaum enaltece festejos y reprocha protestas durante inicio del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enalteció los festejos masivos por el triunfo de la selección mexicana en el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 y reprochó las protestas ocurridas alrededor del Estadio Ciudad de México, protagonizadas en su mayoría por madres buscadoras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria acusó que “hubo quienes quisieron mostrar otra imagen de México” y que “quienes la pasaron mal son quienes quieren que le vaya mal” al país.
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