A México, EEUU y Canadá les conviene mantener el T-MEC, insiste Sheinbaum ante tensión por amenzas de Trump

Claudia Sheinbaum y Donald Trump se miran desafiantes, con las banderas de México, Canadá y Estados Unidos de fondo, simbolizando el futuro incierto del T-MEC entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Previo a la segunda ronda de conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que a los tres países participantes les conviene mantener este acuerdo comercial, debido a los beneficios que les brinda en diferentes sectores a cada uno de ellos.

En un contexto donde automotrices mexicanas expresaron un descontento por las ventajas arancelarias que registran Japón y Corea del Sur en la industria automotriz a diferencia de México, la mandataria mexicana informó que los vehículos estadounidenses reportan un incremento de precio desde hace algunas semanas.

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“A Estados Unidos le conviene que haya una disminución. Hay un descuento por las partes que están fabricadas en EU, algunas empresas pues tienen ventaja sobre eso, algunas no tanto. Vamos a seguir hablando con ellos, la próxima semana es la segunda reunión”, declaró.

¿Trump renovará el T-MEC?

El pasado miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la continuidad T-MEC, al expresar que la economía estadounidense no necesita los bienes ni recursos de sus vecinos norteamericanos.

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“No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor“, aseguró durante una entrevista desde el Despacho Oval. Asimismo, agregó “tenemos déficits comerciales con México y Canadá. Deberíamos tener superávits con ellos”.

Ilustración que muestra las manos de Canadá, México y Estados Unidos intentando unir las piezas del rompecabezas del T-MEC, destacando la complejidad de las negociaciones comerciales entre las naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su intervención, el mandatario de la Casa Blanca enfatizó que su país no depende de las capacidades o medios de las otras dos naciones, pero ellas sí necesitan gran parte de los recursos que les brinda Washington.

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“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros. No necesitamos sus automóviles. No necesitamos su madera. No necesitamos su energía. No necesitamos nada de lo que ellos tienen”, señaló.

Ante esta situación la líder mexicana expresó su punto de vista, durante su conferencia matutina el pasado jueves, afirmando que la desaparición de este acuerdo comercial perjudicaría directamente la economía de los ciudadanos estadounidenses.

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“Nosotros, en primer lugar, queremos que se mantenga el Tratado porque beneficia a los tres países“, afirmó la mandataria. Recordando que el convenio trilateral fue propuesto por Trump durante su primer mandato, a lo que calificó como “uno de sus grandes logros”.

México y Canadá buscan renovación por 16 años más

Hace unos días, autoridades de mexicanas y canadienses salieron a manifestar su intención de mantener el tratado a largo plazo, por lo menos otros 16 años más. Mientras que la administración estadounidense ha subrayado que se necesitan revisar temas clave como en el sector automotriz.

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“A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. Sin embargo, continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado. Por ende, la posición de México es de extender el tratado por16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones”, indicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.