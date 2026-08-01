Setlist oficial de Harry Styles en CDMX: todas las canciones del Estadio GNP Seguros

Un collage presenta a Harry Styles con un suéter amarillo y gafas, superpuesto sobre un escenario musical vibrante y luces de arcoíris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gira Together, Together Tour 2026 de Harry Styles arrancó en el Estadio GNP Seguros, donde el cantante británico presentó un espectáculo que reunió a miles de fans en la Ciudad de México.

La expectativa por el repertorio fue máxima, ya que la lista de canciones para cada fecha se mantuvo como uno de los secretos mejor guardados hasta el arranque de la serie de conciertos.

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Con una producción de gran formato y una selección de éxitos nuevos y clásicos, Styles consolidó su posición como uno de los artistas más seguidos del pop internacional.

El fenómeno alrededor de los conciertos no solo se vive dentro del estadio: pop ups, bazares y actividades temáticas acompañan la presencia del británico en la capital.

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El primer concierto de Harry Styles en CDMX y fechas que faltan

La noche del 31 de julio de 2026 se llevó a cabo el primer show de Harry Styles en la capital.

Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

El Estadio GNP Seguros fue el escenario donde miles de asistentes corearon cada tema del setlist oficial, marcando el inicio de una residencia histórica para la ciudad. Las próximas fechas confirmadas en el mismo recinto son:

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1 de agosto (sábado, 9:00 p.m.)

4 de agosto (martes, 8:00 p.m.)

7 de agosto (viernes, 8:00 p.m.)

8 de agosto (sábado, 8:00 p.m.)

10 de agosto (lunes, 8:00 p.m.)

Los boletos para todas las funciones están disponibles únicamente a través de canales oficiales como Ticketmaster, y la demanda ha sido tan alta que la mayoría de las fechas están agotadas.

(REUTERS)

Setlist oficial: canciones que Harry Styles interpretó en México

Durante la primera fecha en el Estadio GNP Seguros, Harry Styles presentó el siguiente setlist, que define la narrativa y el ritmo del show para sus seguidores en México:

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ARE YOU LISTENING YET? - INTRO -

GOLDEN

ADORE YOU

WATERMELON SUGAR

MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT

TASTE BACK

COMING UP ROSES

FINE LINE

ITALIAN GIRLS

AMERICAN GIRLS

KEEP DRIVING

READY, STEADY, GO!

DANCE NO MORE

TREAT PEOPLE WITH KINDNESS

POP

SEASON 2 WEIGHT LOSS

CARLA’S SONG (SATELLITE)

APERTURE

ENTR’ACTE

NIGHT CHANGES

HISTORY

LOVE OF MY LIFE

SIGN OF THE TIMES

CLOSER – AS IT WAS

El repertorio incluye temas de sus cuatro álbumes de estudio, canciones inéditas y clásicos que han marcado su carrera en solitario. El cierre con “As It Was” y el bloque de éxitos generaron los momentos más intensos de la noche.

Pop up, bazar y actividades para fans durante la gira

La experiencia de Harry Styles en la Ciudad de México va mucho más allá del escenario. Durante toda la semana de conciertos, la ciudad ofrece opciones para quienes buscan vivir el fenómeno Styles en distintos puntos emblemáticos.

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El video muestra mercados al aire libre con vendedores y compradores, un acceso a un recinto con la inscripción 'GNP', y diversos productos. Se observan artículos como una bandera y una sudadera con diseños alusivos a Harry Styles. El evento se presenta como una opción para adquirir productos no oficiales, complementando la situación de restricciones de venta en el exterior del GNP. Numerosas personas transitan entre los puestos. El bazar ofrece miles de productos.

Pop-Up Store oficial : Ubicada en Lucerna 32, colonia Juárez, la tienda efímera estará abierta del 31 de julio al 10 de agosto (cerrada el 3 de agosto) y ofrece mercancía exclusiva, acceso prioritario para tarjetahabientes American Express y regalos limitados.

Bazar de merch no oficial : En las inmediaciones del Metro Santa Anita, línea 8, los fans encuentran un megabazar con más de 15,000 productos diferentes, estaciones para personalizar corbatas y la presencia de vendedores habituales de conciertos. El bazar opera del 30 de julio al 2 de agosto, de 11:00 a 19:00 horas.

Museo de Cera: La figura de cera de Harry Styles se exhibe en Londres 6, colonia Juárez, a minutos del centro. El museo está abierto de 11:00 a 19:00 horas y ofrece paquetes especiales para fans.

Otras actividades incluyen fiestas temáticas, sesiones de escucha y puntos de encuentro para intercambiar memorabilia, lo que convierte cada fecha en una experiencia que trasciende el concierto.