¿Quién ganó la salvación en La Casa de los Famosos México 2026 este 31 de julio?

(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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La tensión se adueñó de La Casa de los Famosos México 2026 la noche del 31 de julio, cuando la competencia por la salvación mantuvo a la audiencia y a los habitantes en vilo.

Sin revelar el destino de los nominados desde el inicio, la producción logró que la atención permaneciera hasta el último momento, asegurando que el desenlace solo se conozca al avanzar la gala.

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Para quienes siguen cada detalle del reality, saber quién obtuvo el triunfo en el duelo de salvación y a quién eligió para librar de la placa de nominados es la pregunta clave de la semana.

Este movimiento determinó el rumbo de la convivencia y marcó el inicio de las verdaderas estrategias en la casa.

Hombres y mujeres posan al aire libre flexionando los músculos mientras se exhibe un cartel con la marca América. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así fue el duelo de salvación

La dinámica enfrentó a Fede Vigevani, primer líder de la temporada y acreedor de inmunidad, contra Arantza Ruiz, quien se ganó la oportunidad de retar al uruguayo por el beneficio de la salvación.

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Ambos debieron lanzar una pelota por una rampa para que cayera en dos figuras asignadas; el primero en lograr tres costales en sus figuras, se llevaría el triunfo.

La prueba, que combinó destreza y nerviosismo, no solo definió el destino inmediato de los nominados, sino que también expuso alianzas y tensiones latentes en el grupo. Cada lanzamiento fue seguido de reacciones contenidas y miradas de incertidumbre entre los habitantes.

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Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)

Al final, Arantza Ruiz consiguió sumar los costales necesarios y se quedó con la victoria. La emoción fue evidente cuando se anunció el resultado, pues el desenlace alteró las expectativas de los propios participantes.

Quién se salvó y a quién eligió Arantza

El momento crucial llegó cuando Arantza Ruiz, con la placa de nominados frente a ella, tuvo que tomar una decisión. La actriz expresó:

“Primero quiero que sepan que los adoro con todo el alma. O sea, convivir con ustedes es una maravilla. Y que, en realidad, fue una decisión que sí me costó trabajo, porque sí quería hacer algo diferente, pero me convencieron de que no. Así que yo decidí que, si yo me ganaba limpiamente la salvación, pues… llego una semana más tarde o voy a salvar a mí…”.

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Ernesto Laguardia, Arantza Ruiz y Flor Vigna son los finalistas del Juego por el robo de salvación. (Captura de Pantalla )

La ganadora del duelo optó por salvarse a sí misma, asegurando una semana más dentro de la competencia. Esta decisión generó sorpresa en algunos compañeros, aunque la mayoría comprendió el razonamiento detrás de su elección.

Próxima eliminación y lista de nominados

La tensión no cede, pues el siguiente gran evento será la eliminación del domingo 2 de agosto. La producción ya anunció que solo uno de los nominados abandonará la casa, según la votación del público.

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Para esta semana, la placa de nominados quedó conformada por los siguientes habitantes:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

La salida de uno de ellos dependerá del voto de la audiencia, que decidirá quién merece continuar en la competencia. El ambiente en la casa se ha vuelto más estratégico, y cada participante analiza sus próximos movimientos para asegurar su permanencia.

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Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)

El proceso de nominación estuvo marcado por alianzas y enfrentamientos, especialmente entre las mujeres, quienes concentraron la mayoría de los votos entre sí. Este patrón sorprendió a la audiencia y generó debates en redes sociales sobre las posibles consecuencias de estas decisiones.

La dinámica de la moneda del destino, ganada por Brianda, también influyó de manera decisiva en la conformación de la placa, pues permitió duplicar sus puntos y definir a quienes quedarían en riesgo.

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