Congreso de Nuevo León pide a la CNBV revisar posible compra de BanFeliz

El diputado Mario Alejandro Soto Esquer exhortó a la autoridad financiera a evaluar la solvencia, honorabilidad y perfil de quienes busquen asumir el control

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El posible cambio de control de BanFeliz comenzó a generar reacciones en el Congreso de Nuevo León. El diputado Mario Alejandro Soto Esquer solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizar una revisión exhaustiva de las personas físicas o morales interesadas en adquirir alguna de las entidades pertenecientes a Grupo Financiero Happy Inc.

La petición se presentó mientras Grupo Klu, encabezado por Alberto Djemal, aparece entre los grupos que exploran una eventual adquisición de BanFeliz. La institución bancaria forma parte de Grupo Financiero Happy Inc., conglomerado relacionado con el caso Préstamo Feliz.

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El exhorto legislativo busca que cualquier modificación en la estructura accionaria o cambio de control de la institución se lleve a cabo con estricto apego a la regulación financiera mexicana. También plantea que las autoridades prioricen la protección de los acreedores y la estabilidad del sistema financiero.

Soto Esquer solicitó específicamente garantizar “una revisión exhaustiva de la solvencia, honorabilidad y estatura moral de las personas interesadas en adquirir alguna entidad del Grupo Financiero Happy Inc., particularmente BanFeliz”.

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Grupo Klu figura entre los interesados en adquirir BanFeliz

De acuerdo con fuentes financieras consultadas, Grupo Klu trabaja en la integración de un grupo de inversionistas con el objetivo de concretar la operación. Sin embargo, hasta el momento, la información disponible refiere únicamente la existencia de interés y exploración de alternativas para una posible compra.

El diputado Mario Alejandro Soto Esquer pidió a la CNBV revisar la solvencia, honorabilidad y antecedentes de los interesados en adquirir BanFeliz

Dentro del sector financiero también existe la percepción de que Carlos Djemal, padre de Alberto Djemal, podría mantener influencia alrededor de una eventual transacción. Esta circunstancia ha reabierto la discusión sobre los antecedentes de las personas que podrían participar, directa o indirectamente, en el sistema bancario mexicano.

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Carlos Djemal fue accionista de InvestaBank. En noviembre de 2016 fue detenido en Chicago después de ser acusado ante una corte federal de Manhattan por su presunta participación en una red de fraude y lavado de dinero por más de 100 millones de dólares.

Posteriormente, InvestaBank continuó operando y terminó convirtiéndose en Accendo Banco. La CNBV revocó la autorización de esta última institución en septiembre de 2021. Ahora, estos antecedentes han vuelto a ocupar espacio en la discusión pública por el interés de Grupo Klu en BanFeliz.

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Congreso pide proteger a los acreedores y al sistema financiero

En su exhorto, el legislador de Nuevo León también pidió que cualquier opinión o resolución emitida por la CNBV considere como prioridades la protección de los acreedores y la estabilidad del sistema financiero.

La solicitud se fundamenta en las facultades otorgadas a la autoridad por la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Bajo este marco, los cambios de control en entidades del sector deben someterse a procesos de evaluación y autorización para comprobar que los nuevos participantes cumplen los requisitos regulatorios correspondientes.

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La petición del Congreso de Nuevo León no representa por sí misma una resolución sobre la eventual compra de BanFeliz ni determina la viabilidad de la operación. Su propósito es solicitar que la autoridad competente revise de manera detallada la capacidad económica, los antecedentes y la honorabilidad de todos los inversionistas involucrados.

Mientras continúa el proceso de exploración, la posible adquisición permanece bajo atención pública y legislativa. La decisión final dependerá de las negociaciones entre las partes y, en su caso, de las revisiones y autorizaciones que correspondan a las autoridades financieras mexicanas.

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