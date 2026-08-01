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Refuerzan seguridad en Cuautla con operativo de los tres órdenes de gobierno, a dos meses de la detención de su alcalde

394 elementos recorrieron colonias del municipio morelense, donde el Cártel de Sinaloa se habría infiltrado mediante el financiamiento de campañas electorales

El fortalecimiento de la seguridad en el municipio tiene como ejes el combate a la extorsión y otros delitos. Crédito: SSPC
El fortalecimiento de la seguridad en el municipio tiene como ejes el combate a la extorsión y otros delitos. Crédito: SSPC
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Dos meses después de que elementos federales arrestaran a su alcalde por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Cuautla recibió un operativo conjunto de los tres órdenes de gobierno con 394 elementos y 79 unidades desplegados en 14 colonias del municipio.

El objetivo fue robustecer el Plan Cuautla, programa impulsado desde el Gabinete de Seguridad para atender la extorsión y los homicidios que afectan a comerciantes y familias de la región.

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El subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Díaz de León, encabezó el refuerzo este 31 de julio desde las instalaciones del Quinto Regimiento Mecanizado. En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Cuautla.

Unidades integrantes del despliegue de seguridad. Crédito: SSPC
Unidades integrantes del despliegue de seguridad. Crédito: SSPC

Los recorridos iniciaron en las colonias Eusebio Jáuregui, Santa Bárbara, Puxtla, Centro, Gabriel Tepepa, Morelos, Emiliano Zapata, Plan de Ayala y Año de Juárez. Rodríguez precisó que el despliegue se extendería de forma progresiva a todas las colonias del municipio.

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“Estamos absolutamente convencidos de que el trabajo coordinado de todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano permitirá fortalecer la confianza de la población. Por eso estamos en territorio”, dijo el subsecretario durante el banderazo de salida.

Morelos coordinó jornadas de supervisión semanas antes del refuerzo federal

El 7 de julio, el director general de Atención Ciudadana del gobierno estatal, Braulio Olivar Hernández, encabezó una jornada de recorridos estratégicos en el municipio por instrucción del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado. En esa ocasión participó el presidente municipal Salvador Molina Martínez, quien asumió el ayuntamiento tras la detención de Jesús Corona Damián.

Los recorridos permitieron supervisar puntos estratégicos y dar seguimiento a las acciones de prevención del delito y proximidad social. Rodríguez Díaz de León también estuvo presente en representación del secretario Omar García Harfuch, como muestra del respaldo federal a las estrategias de seguridad del municipio.

Aquel día Olivar Hernández refrendó el compromiso de mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para impulsar estrategias que contribuyan a la recuperación de la paz y el bienestar de las familias de Cuautla y de todo el estado de Morelos.

Seis funcionarios detenidos antes que el propio alcalde

El 20 de mayo de 2026 comenzó la limpia contra presuntos criminales vinculados al gobierno en el estado. Ese día el Operativo Enjambre dejó en custodia federal al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; al exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; al secretario municipal de Cuautla, Horacio Zavaleta; al tesorero Jonathan Espinoza; al oficial mayor Pablo Adrián Portillo; y a la excandidata Arisbel Rubí Vázquez.

Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad
Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Los cinco hombres quedaron vinculados a proceso el 27 de mayo y fueron trasladados al Cefereso número 11 en Sonora.

El entonces alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián permaneció prófugo diez días más. autoridades lo localizaron el 30 de mayo en un domicilio de la colonia Costa Azul, en Acapulco, con un arma de fuego corta.

El alcalde fue detenido en Acapulco en posesión de una pistola. Crédito: FGR
El alcalde fue detenido en Acapulco en posesión de una pistola. Crédito: FGR

Un juez federal lo vinculó a proceso el 6 de junio por delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud y le ratificó prisión preventiva oficiosa. Cumplirá cuatro meses de investigación complementaria en el mismo penal de Sonora.

Corona Damián había negado cualquier vínculo con el crimen organizado. El 1 de abril de 2026 acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por amenazas de muerte y extorsión, luego de que narcomantas y un video de presuntos integrantes del CJNG lo mencionaran por nombre.

El Cártel de Sinaloa habría financiado campañas en ocho municipios de Morelos

La FGR documentó que Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos, habría financiado campañas electorales en al menos ocho municipios del estado para obtener protección de los gobiernos locales.

La infiltración quedó registrada en un video que circuló en 2025, donde aparecían los entonces presidentes municipales electos de Cuautla y Atlatlahucan sentados con Araujo Bernard, quien portaba chaleco balístico y arma larga.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso al identificar en la grabación armas de uso exclusivo del Ejército en manos de los hombres que rodeaban la mesa. Además del financiamiento de campañas, la FGR documentó que la estructura criminal intimidó a actores políticos contrarios a sus intereses.

La FGR vinculó a “El Barbas” con la muerte de tres exalcaldes morelenses. La investigación continúa para identificar posibles hechos constitutivos de delito y desmantelar por completo la estructura, según informó el exvocero de la Fiscalía federal, Ulises Lara López.

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