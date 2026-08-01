Así fue la carrera criminal de “Tony Montana”: del Cártel Milenio a operar bajo las órdenes de su hermano “El Mencho” en el CJNG

Tony Montana fue detenido en dos ocasiones en territorio mexicano. Crédito: Especial

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Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “Tony Montana”, construyó una carrera criminal de 24 años al frente de operaciones de narcotráfico en México y Estados Unidos, según el acuerdo de culpabilidad firmado por el mismo el 17 de junio y revelado este 31 de julio ante el Tribunal de Distrito de Columbia, en Washington.

El documento lo ubica como operador del Cártel Milenio desde 2002 y luego como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a las ordenes de su hermano, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero por autoridades federales en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

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La conspiración que admitió Antonio abarcó desde enero de 1998 hasta el 20 de diciembre de 2022 e incluyó el tráfico de más de 450 kilogramos de cocaína y más de 45 kilogramos de metanfetamina hacia Estados Unidos.

Documento de culpabilidad revelado, con la firma de "Tony Montana". Crédito: Especial

En el acuerdo establece que durante ese periodo usó y portó un arma de fuego en relación con los delitos de narcotráfico, cargo que también admitió de forma explícita. El documento precisa que su participación fue “en todos los aspectos consciente, intencional y deliberada” y que no fue producto de accidente, coacción ni trampa policial.

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Del Cártel Milenio a los laboratorios de metanfetamina en Jalisco

Según los datos revelados, entre 2002 y 2010, Oseguera Cervantes —también identificado bajo los alias “Chucho”, “Toño”, “El 4” y “Joel Mora Garibay”— operó desde Jalisco como integrante del Cártel Milenio. En ese periodo supervisó la venta de narcóticos en zonas bajo control de la organización, protegió esos territorios de cárteles rivales y dirigió el funcionamiento de laboratorios de metanfetamina. Contaba con al menos cinco personas trabajando bajo su mando.

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

Su función dentro del Cártel Milenio incluyó la obtención de químicos precursores para la producción de metanfetamina, que luego distribuía junto con cocaína hacia el mercado estadounidense.

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El acuerdo documenta que esas actividades arrancaron al menos desde 1998, pero en los cuatro años previos al Cártel del Milenio no se tiene confirmación de dónde operó.

Cuando el Cártel Milenio cayó, nació el CJNG

Según el escrito oficial, alrededor de 2010, tras el arresto del líder del Cártel Milenio, Nemesio Oseguera Cervantes y otros fundaron el Cártel Jalisco Nueva Generación. “El Mencho” asumió el liderazgo máximo de la nueva organización, que desde su origen se alineó con otra organización de narcotráfico: Los Cuinis. Cabe señalar que “El Mecho” mantenía una relación de parentesco con los jefes Cuinis, por su matrimonio con Rosalinda González Valencia.

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El arresto al que se refieren las autoridades de EEUU en el acuerdo sería el de Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”.

Luego de eso, “Tony Montana” pasó a reportarle directamente a su hermano, “El Mencho”. En esos tiempos recibía cargamentos de cocaína de “Los Cuinis” para su distribución y el CJNG, en coordinación con esa organización, distribuyó cantidades de varias toneladas de cocaína.

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Precursores, casas de cambio y mensajes en clave

Dentro del CJNG, “Tony Montana” también recibía químicos precursores y organizaba su transporte a los laboratorios de metanfetamina de la organización. Además, gestionaba el lavado de dinero del cártel, que incluía transferencias de ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México a través de casas de cambio. Cuando asistía a esas reuniones o recolectaba dinero, portaba una pistola, revelaron.

Las comunicaciones del narcotraficante quedaron documentadas. Según los datos revelados, el 10 de junio de 2013, discutió con otro presunto criminal por BlackBerry Messenger —bajo los alias “T.M.” y “Tony”— la capacidad de 60 kilogramos de un compartimento oculto en un camión para transportar metanfetamina.

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El 4 de septiembre de ese mismo año, habló de la escasez de un precursor químico al que llamaban en clave “desodorante.”

De Tlajomulco a los tribunales federales de Estados Unidos

La trayectoria criminal de “Tony Montana” terminó el 20 de diciembre de 2022, cuando un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República lo capturó a las 5:20 de la mañana en Tlajomulco de Zúñiga, en el Área Metropolitana de Guadalajara, el mismo municipio donde ya había sido aprehendido en 2015. En el operativo se aseguraron seis armas cortas, una arma larga, dos vehículos y nueve cargadores.

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El 27 de febrero de 2025, México lo trasladó a Estados Unidos como parte de una operación en la que entregó a 29 narcotraficantes.

Su audiencia de sentencia está programada para el 13 de noviembre de 2026, cuando enfrentará una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas.

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