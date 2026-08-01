Alicia Villarreal enfrenta nuevo problema legal presuntamente relacionado con Cruz Martínez, podría terminar en embargo

El abogado de la cantante, Gerardo Rincón, reveló que existen dos procedimientos activos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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Alicia Villarreal obtiene un amparo federal para frenar el embargo de su patrimonio por una demanda laboral de más de 11 millones de pesos que su defensa atribuye a un exempleado de Cruz Martínez, su expareja y padre de sus hijos.

El abogado de la cantante, Gerardo Rincón, reveló que existen dos procedimientos activos en su contra. En el primero, ya se ejecutó un embargo sobre bienes en un domicilio que, según la defensa, no correspondía al señalado en la notificación legal. El segundo deriva de un laudo laboral cuya ejecución se buscaba concretar este viernes 1 de agosto.

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Villarreal solicitó el amparo ante un juzgado federal de Monterrey para suspender ambos procedimientos. Con ese recurso vigente, sus bienes no pueden ser afectados mientras el proceso continúe.

La cantante reconoce que ha tomado momentos sin gira o álbum, pero el público es su salvación (Mariana L. Martínez/Infobae México)

La cantante niega relación laboral con el demandante

Rincón respaldó la versión de su clienta y precisó que el demandante nunca formó parte del equipo de trabajo de la artista. Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz

La intérprete de Ay Papasito fue contundente al rechazar cualquier vínculo con quien presentó la demanda. “Esta demanda no es de un trabajador que fue mío, es un trabajador que fue del padre de mis hijos y así me han llevado, es una injusticia”, declaró en una llamada con representantes de la prensa.

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Rincón respaldó la versión de su clienta y precisó que el demandante nunca formó parte del equipo de trabajo de la artista. “Nunca fue empleado de ella. De hecho, todavía ni se conocían cuando él ya trabajaba en el grupo Kumbia Kings con el señor Cruz”, afirmó el litigante, quien lleva aproximadamente tres meses al frente de la defensa.

El abogado también señaló que existen documentos presentados en el proceso que Villarreal nunca firmó, dado que no conoce al demandante. La defensa prepara recursos legales para cuestionar esas piezas procesales y establecer si tienen sustento.

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Irregularidades en el embargo previo

El litigante advirtió que, si se intenta ejecutar otra medida cautelar, procederá legalmente contra los responsables (Facebook Alicia Villarreal)

Rincón denunció que el primer embargo se ejecutó en un domicilio distinto al indicado en el expediente. “El actuario, el abogado y el mismo supuesto trabajador sabían que si iban al domicilio ‘A’, no tenían nada que hacer en el ‘B’, ni en el ‘C’, ni en el ‘D’, y del cual secuestraron bienes de Alicia”, sostuvo.

El litigante advirtió que, si se intenta ejecutar otra medida cautelar, procederá legalmente contra los responsables, incluidos la Junta Local de Conciliación, el juez laboral y los abogados de la parte demandante.

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La sombra de Cruz Martínez y el proceso penal paralelo

El trasfondo del conflicto se remonta a febrero de 2025, cuando Villarreal denunció a Martínez por presunta violencia familiar. Créditos: Instagram/@mtzcruz

Rincón no descartó que alguien busque perjudicar a Villarreal en el contexto de la disputa que mantiene con Cruz Martínez. “Yo no acuso al señor de esto, pero tampoco descarto que quieran perjudicar a Alicia en este tema”, precisó, aunque aclaró que no tiene elementos concretos para señalarlo directamente.

El trasfondo del conflicto se remonta a febrero de 2025, cuando Villarreal denunció a Martínez por presunta violencia familiar. La defensa sostiene que la Fiscalía debió procesarlo por feminicidio en grado de tentativa y no solo por violencia familiar.

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La próxima audiencia de ese proceso penal está fijada para el 18 de agosto. Rincón afirmó tener pruebas documentales en su poder y señaló que la Fiscalía también las tiene: “Él sabe lo que hizo y siempre en los medios dice que es muy buena persona. Va a quedar desmentido”.

Villarreal mantiene su agenda artística en medio del conflicto

Al margen de los procesos legales, la cantante sostiene una intensa actividad profesional en 2026. Su gira Bendita Locura —que ella misma produce— arrancó en México con una fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 14 de mayo, como parte de un recorrido que repasa sus más de 30 años de carrera.

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La producción se extendió a Estados Unidos de la mano de Live Nation: una gira de 25 fechas que arranca el 4 de septiembre en El Paso, Texas, y concluye el 13 de diciembre en Miami Beach, Florida. El itinerario incluye paradas en Atlanta, Denver, Las Vegas e Inglewood, entre otras ciudades.

Villarreal también anunció el lanzamiento de dos álbumes durante este año con distintas versiones de sus canciones, en un momento en que el regional mexicano, según sus propias palabras, “se escucha hasta en Europa”.

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