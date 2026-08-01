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Tijuana utiliza video de Gilberto Mora para burlarse del Atlético San Luis

Los Xolos compartieron el furor generado por el futbolista mexicano en su llegada a San Luis Potosí, de cara al partido de la Liga Mx

Hombre joven con camiseta roja y negra, pantalones cortos negros, rostro sudoroso y boca abierta en un campo de fútbol con público borroso de fondo.
Gilberto Mora anotó de penal vs León (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Xolos del Club Tijuana publicaron un video en sus redes sociales dirigido al Club Atlético San Luis, equipo que enfrentarán en el marco de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, desde el estadio Libertad Financiera.

En la filmación se observa al joven maravilla, Gilberto Mora descender del autobús del primer equipo mientras una cantidad de aficionados del Club Atlético San Luis se congregó para recibir al futbolista de 17 años.

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La popularidad de Morita creció gracias a su participación en la Copa del Mundo con la Selección de México. Al estar en suelo potosino los Xolos presumieron que su futbolista desata más la locura que el propio Felipe Mora, a quien San Luis anunció previo a este partido.

Los Colchoneros se reforzaron con el exjugador de Cruz Azul y Pumas en esta campaña. Para dejar en claro que su nuevo fichaje no es Gilberto Mora, el Atlético San Luis añadió el siguiente mensaje:

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Una multitud de personas esperó la llegada de Gilberto Mora y los Xolos de Tijuana detrás de una barrera metálica en un espacio abierto. Varios asistentes sostienen teléfonos móviles hacia los recién llegados. Personal de seguridad gestiona la contención de la aglomeración, que muestra signos de entusiasmo.

“No es el mismo Mora. Bienvenido al Atlético de San Luis, Felipe Mora", dice su escrito que acompañan con un video del jugador chileno, quien vuelve a la Liga Mx luego de su paso por la Major League Soccer (MLS) con el Portland Timbers.

Club Tijuana aplicó la misma dosis y en la filmación donde Gil Mora camina hacia el público para regalar fotos y autógrafos, la Jauría recalcó que no es el mismo Mora y cierra su mensaje con un emoticono que trae puestos los lentos de sol.

Gilberto Mora estuvo cerca del Real Madrid C.F.

Joven con camiseta Reebok roja, mochila, camina en pasillo. Otro hombre con camiseta roja. Hombre de traje fotografía con móvil. Logo Atlético de San Luis
El jugador mexicano juega vs San Luis este viernes (X / Xolos )

Javier Camacho, portero de los Potros de Hierro del Atlante FC y amigo cercano de Gilberto Mora, explicó en entrevista para el diario Récord que ambos tuvieron la oportunidad de formar parte de la cantera del Real Madrid C.F. pero la ilusión se apagó debido a la pandemia del Covid-19.

“Fíjate que antes de la cuarentena sí llegó una oportunidad del Real Madrid, junto con Gil Mora. Este, pero pues se vino abajo por lo de la pandemia, todo eso. Pero sí, sí llegó esa oportunidad y pues malamente llegó lo del Covid y pues no se pudo", dijo.

El desempeño de Gil Mora y Javier Camacho despertó el interés de los directivos que, en una ocasión, preguntaron por ambos futbolistas para unirse a la cantera del club español, pero la presencia del Covid-19 impidió esa oportunidad de oro.

“Fíjate que, Gilito y yo siempre desde chicos tuvimos procesos adelantados y fuimos a torneos internacionales con Xolos y le llegó, no sé a quien, una propuesta de un directivo de que fuéramos y ya estaba todo preparado para ir, pasaportes, todo, y pues se viene lo del Covid y no se pudo, fue así como llegó la propuesta", recordó Javier Camacho.

Mora llama la atención en Europa

El jugador de Xolos podría ir a Europa al cumplir la mayoría de edad. REUTERS/Raquel Cunha
El jugador de Xolos podría ir a Europa al cumplir la mayoría de edad. REUTERS/Raquel Cunha

A sus 17 años, Gil Mora se convirtió en el jugador más valuado de México después de su participación en el Mundial 2026, despertando el interés de algunos equipos del viejo continente, entre ellos: Sport Lisboa e Benfica y Borussia Dortmund.

Sin embargo, el tema de la edad y su situación económica y contractual son los principales factores que imposibilitan, por ahora, que Gilberto Mora emigre al futbol europeo y exponga su verdadero talento ante los clubes de la élite mundial.

Además, el director técnico, Sebastián Abreu, de los Xolos del Club Tijuana, admitió que el costo de la transferencia de Gil Mora será alta, pero no será ningún obstáculo para que cumpla el sueño de jugar en el futbol de Europa.

“Un valor que será alto, sí, que será el mayor en la historia del futbol mexicano, también, pero está la parte humana, con lo que implica que Xolos, fuera del foco nacional, estará vendiendo desde su raíz, de 10 años en adelante formado en Xolos, eso tiene un valor también, así que erradiquemos que el valor sea impedimento para que se vaya, por ahí no va a pasar”, afirmó el estratega.

Histórico Mundial para Gilberto Mora

El joven mexicano es el más valuado del Futbol Mexicano. REUTERS/Raquel Cunha
El joven mexicano es el más valuado del Futbol Mexicano. REUTERS/Raquel Cunha

Aunque Morita no registró goles ni asistencias fue una de las caras principales de la Selección Mexicana en la Copa de la FIFA.

Al ser alineado de un inicio frente a la Selección de Chequia, entró en la historia como el segundo futbolista más joven en debutar como titular en un partido oficial, estando detrás del campeón brasileño Edson Arantes do Nacimento O’Rei Pelé (1940-2022).

A nivel mediático, Gilberto Mora se convirtió en el sexto futbolista con un avance formidable de suscriptores en Instagram, sumando 7.8 millones, quedando detrás de figuras como Vozinha (Cabo Verde)Erling Haaland (Noruega)Cristiano Ronaldo (Portugal)Neymar Jr.(Brasil) Lionel Messi (Argentina).

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