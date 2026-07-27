Joven motociclista recupera su rostro gracias a cirugía en el IMSS

La vida de Katia N. cambió tras una cirugía reconstructiva en el IMSS Veracruz, donde un equipo multidisciplinario le devolvió la capacidad de respirar y sonreír.

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La recuperación facial de una joven motociclista se concretó gracias al trabajo coordinado de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz.

El 27 de julio de 2026, Katia N., de 24 años, volvió a respirar por la nariz y a recuperar la funcionalidad de su rostro, tras un accidente de motocicleta que le provocó la pérdida de casi el 40% de la piel facial.

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La intervención, realizada en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, combinó los conocimientos de Traumatología, Otorrinolaringología, Neurología y Cirugía Plástica, en una cirugía reconstructiva que devolvió a la paciente la posibilidad de retomar su vida cotidiana.

El caso de Katia fue atendido por un equipo multidisciplinario del Hospital de Especialidades No. 14 del IMSS en Veracruz Norte, después de que la joven sufriera graves heridas en un accidente de tránsito.

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Los médicos describieron una “lesión severa con pérdida cutánea de casi el 40 por ciento de la piel de su cara”, según el doctor Andrés Torres Zamudio, especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Katia N.: accidente y diagnóstico inicial

En el boletín difundido por el IMSS Veracruz Norte, se detalló que Katia llegó al hospital tras el siniestro en motocicleta con una afectación crítica: la destrucción total de la estructura nasal y una extensa pérdida de piel facial.

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Esta condición la colocó en riesgo no solo estético, sino funcional, comprometiendo su capacidad para respirar por la nariz y exponiéndola a complicaciones médicas severas.

Los servicios médicos de la UMAE del CMN “Adolfo Ruiz Cortines” activaron un protocolo de atención integral.

Traumatólogos, otorrinolaringólogos, neurólogos y cirujanos plásticos evaluaron el alcance de las heridas y trazaron una estrategia quirúrgica adaptada a la magnitud de los daños.

El 27 de julio de 2026, Katia N., de 24 años, volvió a respirar por la nariz y a recuperar la funcionalidad de su rostro, tras un accidente de motocicleta que le provocó la pérdida de casi el 40% de la piel facial. (IMSS)

Cirugía reconstructiva: técnica y ejecución

El doctor Torres Zamudio explicó que la estrategia central de la reconstrucción fue la “compleja rotación de colgajo”.

Este procedimiento implica movilizar tejido sano, junto con su flujo sanguíneo, para cubrir áreas afectadas de gran tamaño.

“A nivel nasal había una destrucción total, por lo que se le reconstruyó completamente. Actualmente, ya está respirando por la nariz”, precisó el especialista.

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El procedimiento requirió la coordinación de varios servicios médicos y una evaluación constante del estado neurológico y vascular de la paciente.

El objetivo era restituir la funcionalidad y la apariencia facial, minimizando secuelas físicas y favoreciendo la integración social de Katia.

En el transcurso de la recuperación, los médicos observaron una evolución positiva de las cicatrices y la integración del tejido trasplantado.

Las técnicas empleadas permitieron no solo restaurar la cobertura cutánea, sino también preservar la simetría y las funciones esenciales del rostro.

Agradecimientos y testimonios familiares

La propia Katia expresó su gratitud en palabras directas al equipo médico:

“Le doy gracias al doctor, porque para mí fue un héroe, el que haya llegado a operarme, a construirme lo que es la cara, la nariz, todo. Más que nada muchas gracias, porque creo que sin él, no estuviera aquí”, compartió la joven tras su recuperación inicial.

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La madre de la paciente, la señora Yasmín, también destacó el compromiso del personal del IMSS.

“Quiero dar las gracias a las personas que estuvieron al lado de mi hija apoyándonos como fueron médicos, enfermeras, directores del Seguro Social; el doctor Zamudio fue el cirujano que hizo la reconstrucción facial de mi hija, la verdad para mí fue un ángel que llegó a nuestras vidas”, relató la madre en el comunicado oficial.

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“Le doy gracias al doctor, porque para mí fue un héroe, el que haya llegado a operarme, a construirme lo que es la cara, la nariz, todo. Más que nada muchas gracias, porque creo que sin él, no estuviera aquí”, compartió la joven tras su recuperación inicial. (IMSS)

IMSS Veracruz: atención multidisciplinaria y resultados

De acuerdo con el boletín institucional, el caso de Katia evidencia la capacidad de respuesta de los servicios de alta especialidad del IMSS Veracruz.

El abordaje multidisciplinario permitió no solo tratar las heridas inmediatas, sino garantizar la recuperación funcional y estética de la paciente.

Tras la cirugía y el proceso de rehabilitación, Katia evoluciona favorablemente y recupera la posibilidad de reintegrarse a su vida diaria.

Los médicos destacan que su calidad de vida mejora gracias a la restauración de funciones como la respiración nasal y la expresión facial, aspectos fundamentales para su bienestar físico y emocional.

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El boletín concluye que, con la recuperación de la funcionalidad y la estética del rostro, Katia tiene la oportunidad de retomar sus actividades y “continuar con sus planes a futuro”, consolidando un nuevo comienzo tras el accidente.

La recuperación facial de una joven motociclista se concretó gracias al trabajo coordinado de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz. (IMSS). EFE/Miguel Sierra

La reconstrucción facial practicada en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” se presenta como un ejemplo de la medicina pública mexicana, capaz de ofrecer soluciones integrales y humanas en situaciones críticas.

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El testimonio de Katia y su familia refleja el impacto de la atención coordinada en el IMSS y la importancia de contar con equipos médicos especializados y comprometidos.