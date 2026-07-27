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Trump recuerda la confusión que tuvo con Sheinbaum por la pronunciación de México

En un acto público, el presidente dijo “Me-Hee-Ho” al referirse al país

Donald Trump afirmó que empresas mueven producción desde Estados Unidos hacia “Me-Hee-Ho” y dijo que pretende frenar ese traslado de negocios. REUTERS/Carlos Osorio
Donald Trump afirmó que empresas mueven producción desde Estados Unidos hacia “Me-Hee-Ho” y dijo que pretende frenar ese traslado de negocios. REUTERS/Carlos Osorio
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En un mitin en Michigan este 27 de julio, Donald Trump señaló la pronunciación en español de “México” al decir que empresas mueven producción” desde Estados Unidos hacia “Me-Hee-Ho”, y afirmó que pretende frenar ese traslado de negocios.

Durante su discurso, Trump aseguró que “hay una muy buena presidenta de México y describió a Claudia Sheinbaum como “muy agradable, antes de insistir en la forma “Me-Hee-Ho”.

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Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos relató que en otra ocasión dijo a un grupo: “Y vamos a detener que todos los negocios se vayan a ‘Me-Hee-Ho’”, y sostuvo que no entendieron de qué hablaba. En el mismo tramo, Donal Trump se rio y admitió que el comentario no le salió “tan bien”.

El presidente Trump analiza aranceles a la lechuga de México tras revisiones del T-MEC

La Secretaría de Salud descartó que haya presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas. Crédito: Cuartoscuro
La Secretaría de Salud informó que las pruebas a productos de Taylor Farms México salieron negativas a Cyclospora cayetanensis. Crédito: Cuartoscuro

Donald Trump analiza aranceles a la lechuga de México un día después de la tercera ronda de revisiones del T-MEC, pese a que la Secretaría de Salud informó el 23 de julio que las pruebas hechas a productos de Taylor Farms México resultaron negativas a Cyclospora cayetanensis, parásito vinculado con un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

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El mandatario habló del tema en una conferencia de prensa desde la Oficina Oval el pasado 24 de julio, donde respondió entre risas a preguntas sobre las medidas que tomaría su gobierno ante la versión de que lechugas mexicanas estarían contaminadas. “Creo que lo que vamos a hacer es ponerle un arancel grande a México por la lechuga. Y vamos a imponer un gran arancel a Canadá por el humo. ¿De acuerdo?”.

La revisión mexicana incluyó 10 muestras de materia prima y producto terminado, además de agua utilizada en la planta. De acuerdo con la dependencia, los análisis no detectaron ni el parásito ni coliformes fecales, mientras la vigilancia epidemiológica se mantiene activa para alimentos destinados al mercado nacional y a exportación.

Sostuvo la Secretaría de Salud que las pruebas de laboratorio aplicadas a lechugas producidas por Taylor Farms México salieron negativas a la presencia de Cyclospora cayetanensis. La investigación se abrió tras la alerta sanitaria emitida en Estados Unidos por un brote de ciclosporiasis asociado al consumo de lechuga, enfermedad que ha provocado miles de casos de diarrea acuosa.

La participación de México en las importaciones de Estados Unidos sube a 17% en 2025

El IMCO informó que la participación de México en las importaciones de Estados Unidos subió de 16% en 2024 a 17% en 2025. REUTERS/Evan Vucci
El IMCO informó que la participación de México en las importaciones de Estados Unidos subió de 16% en 2024 a 17% en 2025. REUTERS/Evan Vucci

México resiste los aranceles de Trump y se mantiene como principal socio comercial de Estados Unidos, una posición que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) atribuyó a una menor carga efectiva para entrar a ese mercado y a la cobertura del T-MEC sobre la mayor parte de las exportaciones mexicanas.

Un análisis del IMCO publicado el pasado 30 de junio indicó que la participación de México en las importaciones de Estados Unidos subió de 16% en 2024 a 17% en 2025. En ese mismo periodo, las compras externas totales de Washington crecieron 5%, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares.

El documento también señaló que, por primera vez en un año calendario, México se convirtió en el principal comprador de exportaciones estadounidenses al concentrar 15% del total. Para el organismo, ese dato confirmó un vínculo comercial de doble vía en medio de la ofensiva arancelaria de la segunda administración de Donald Trump.

De acuerdo con el IMCO, la comparación se basa en el “arancel implícito”, que mide la tasa real que enfrentan las importaciones de cada país para acceder al mercado de Estados Unidos.

Con ese criterio, México cerró marzo de 2026 con un arancel implícito de 3.4%, por debajo de Alemania, con 9.8%; Japón, con 9.7%; Corea del Sur, con 8.0%; y Vietnam, con 6.8%. Esa diferencia, según el análisis, coloca a México en mejor posición frente a varios de sus principales competidores.

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