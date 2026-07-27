Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de julio

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,84 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de -0,34% respecto al precio de 19,9 pesos mexicanos de la jornada previa.Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso de -0,2%, mientras que su variación interanual se sitúa en -7,68% (escribir en HTML negritas).

El euro ha mostrado una tendencia negativa en su cotización frente al peso mexicano durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,73%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD