Memo Schutz le coquetea a Yahir y asegura que su esposa también está impactada con su belleza: “Votaría más por ti”

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Memo Schutz, uno de los habitantes más comentados de La Casa de los Famosos México 2026, protagonizó un divertido meomento, la mañana de este martes 4 de agosto, al bromear con el cantante Yahir sobre sobre ser “galán” y conquitarta a hombres y mujeres “parejo”.

Durante una plática en la cocina, Schutz afirmó que incluso su esposa estaría más dispuesta a votar por Yahir que por él mismo.

El intercambio ocurrió mientras Memo lavaba los trastes y Yahir le preguntó si podía ayudarlo con el suyo. “Tu dejame lo que quieras”, le respondió el periodista de deportes de TUDN. " “Ese comentario fue muy Aldo Rendón”, le respondió el ex integrante de La Academia entre risas.

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Intercambio entre Memo Schutz y Yahir

Yahir estaría en riesgo por dejar en evidencia a la producción de La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

La jornada inicia con una conversación ligera en la cocina de la casa. Mientras Memo Schutz realiza tareas domésticas, Yahir lanza un comentario que Schutz califica como propio de Aldo Rendón, otro de los participantes. La interacción se vuelve viral cuando Memo asegura: “Estoy seguro que mi esposa votaría más por ti que por mí”.

Este tipo de bromas afianza la imagen de amistad y cercanía que ambos han mostrado frente a las cámaras. El momento, difundido ampliamente por la producción y seguido por la audiencia, fortalece la percepción de que Schutz y Yahir se han convertido en una dupla carismática dentro del reality.

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Guillermo “Memo” Schutz: trayectoria y entorno familiar

Guillermo Schutz, nacido en Ciudad de México el 10 de enero de 1977, suma 49 años y una carrera consolidada en el periodismo deportivo. Aunque su formación profesional inicia en Derecho, su salto a los medios ocurre en el año 2000, cuando participa en un casting dirigido por Javier Alarcón. Desde entonces, Schutz ha cubierto múltiples ediciones de la NFL, la NBA, la Fórmula 1, varias Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, destacando como voz principal en transmisiones de TUDN.

El interés del público por la vida privada de Schutz crece a raíz de su primera nominación en el programa. De acuerdo con Telediario, para el comentarista, su familia es el principal motor que lo impulsa a participar en el reality. Memo Schutz es padre de cuatro hijos: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca. Junto con su esposa, han procurado mantener a sus hijos alejados del foco mediático, priorizando su privacidad y desarrollo.

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La identidad de Verónica Fonseca y su relación con Memo Schutz

La esposa de Memo Schutz, Verónica Fonseca, se presenta como una figura ajena al espectáculo. La pareja contrajo matrimonio en 2008 y desde entonces han mantenido una relación discreta, alejada de las cámaras y el ruido mediático. Fonseca, quien rara vez aparece en público, acude recientemente a la gala de eliminación para apoyar a su esposo, gesto que se convierte en noticia por ser una de las pocas ocasiones en que se muestra ante la audiencia.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Sobre la vida profesional de Verónica Fonseca se conocen pocos datos, ya que ha optado por no compartir detalles de su trabajo o actividades. La pareja suma más de 15 años de matrimonio, consolidando una imagen de estabilidad familiar que contrasta con la dinámica de exposición constante dentro del reality.

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Participación de la familia y protección de la privacidad

A pesar de la exposición mediática que implica la participación de Memo Schutz en el reality, tanto él como su esposa insisten en mantener a sus hijos fuera del ojo público. El enfoque familiar es reiterado por el propio Schutz, quien menciona a su familia como eje central y principal motivación.

La aparición de Verónica Fonseca en la gala de eliminación se convierte en uno de los pocos momentos donde la familia Schutz se muestra ante la audiencia, reforzando la imagen de apoyo y solidez matrimonial.

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