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Pléyades y Cúmulo de Pegaso: calendario de lo que el cielo de México revelará del 4 al 8 de agosto

Entre este 4 y el 8 de agosto, casi todos los eventos se aprecian sin equipo y solo uno pide binoculares o telescopio pequeño para distinguirlo mejor

Infografía con texto sobre fenómenos astronómicos. Muestra la Luna, Saturno, estrellas, un calendario de eventos, recomendaciones de visibilidad e iconos.
Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, publica cada mes un calendario de fenómenos celestes elaborado con datos del INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cielo de México presenta cinco fenómenos astronómicos entre este 4 y 8 de agosto, según el calendario de eventos astronómicos elaborado por Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

La semana arranca con la conjunción de Luna y Saturno esta madrugada y cierra con la visibilidad del cúmulo globular M 15, conocido como el Cúmulo de Pegaso, el viernes 8.

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El Cúmulo de Pegaso es el único evento de la semana que requiere binoculares o telescopio para apreciarse. El resto de los fenómenos son observables a simple vista desde cualquier punto de la República donde el cielo esté despejado.

La Luna en cuarto menguante y el cúmulo estelar de las Pléyades brillan juntos en el cielo nocturno.
El 7 de agosto, la Luna y las Pléyades se aproximan a 1 grado y 12 minutos de distancia en la constelación de Tauro, según el INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna y Saturno, visibles en la madrugada del 4 de agosto

La conjunción de Luna y Saturno ocurre a las 04:10 Tiempo Universal del martes 4, es decir, en las primeras horas de la madrugada en México. Ambos astros comparten la misma ascensión recta en la constelación de Piscis.

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Para ubicar a Saturno, basta mirar hacia el oriente y buscar el objeto más brillante en esa zona. Saturno se encuentra justo debajo.

La Luna y Saturno aparecen juntos en el cielo nocturno de México en la constelación de Piscis.
Durante la conjunción del 4 de agosto, la Luna presenta una iluminación del 65%, en fase gibosa menguante, de acuerdo con In-The-Sky.org. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SegúnIn-The-Sky.org, plataforma de efemérides con base en datos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de laNASA, el par alcanza su punto más alto sobre el horizonte sur —a unos 50 grados de altura— a las 04:49 de la madrugada, horario del este de Estados Unidos, equivalente a las 03:49 en el Centro de México.

La Luna lleva el 65% de su disco iluminado, en fase gibosa menguante.

El planeta Saturno con sus anillos prominentemente visibles, cuatro lunas pequeñas y un fondo de espacio profundo salpicado de estrellas.
Para la observación nocturna, la NASA recomienda alejarse de zonas con luz artificial y esperar al menos 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa luz reducida favorece la observación. La distancia entre ambos astros es de casi 7 grados —equivalente a 14 lunas llenas puestas una junto a la otra—, demasiado amplia para un telescopio, según el INAOE.

Viernes 7 de agosto: la Luna se acerca a las Pléyades, el cúmulo de miles de estrellas en Tauro

Las Pléyades, también conocidas como M 45 o las Siete Hermanas, son un cúmulo estelar abierto ubicado en la constelación de Tauro, a unos 444 años luz de la Tierra, según la NASA.

Contiene más de mil estrellas; entre seis y ocho son visibles a simple vista dependiendo de las condiciones del cielo.

Cielo nocturno con cúmulo estelar de las Pléyades, miles de estrellas, Luna creciente y paisaje desértico con cactus y montañas en el horizonte.
Los cúmulos estelares abiertos, como las Pléyades, agrupan estrellas formadas de la misma nube de gas y polvo interestelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7 de agosto, la Luna pasa a 1 grado y 12 minutos de distancia del cúmulo, según el INAOE. La Luna tendrá una iluminación del 31%, en fase de cuarto menguante, lo que reduce la interferencia lumínica y favorece la observación.

El cúmulo tiene una edad estimada de 120 millones de años y está dominado por estrellas azules jóvenes, de acuerdo con la NASA.

Infografía con ilustración de la Luna en cuarto menguante y el cúmulo estelar de las Pléyades. Contiene texto con datos astronómicos relevantes.
La infografía detalla el acercamiento de la Luna a las Pléyades el 7 de agosto, indicando datos sobre su distancia, edad y visibilidad, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las más brillantes —Alcyone, Atlas, Electra, Maia, Merope, Taygeta y Pleione— son las que dan al grupo su nombre popular de Siete Hermanas.

El Cúmulo de Pegaso y sus más de 100 mil estrellas, visibles el viernes 8 con binoculares

El viernes 8, el INAOE registra la visibilidad del cúmulo globular (agrupación de miles de estrellas) M 15, también llamado Cúmulo de Pegaso, en la constelación de Pegaso.

Se ubica a unos 33 mil 600 años luz de la Tierra y tiene una edad estimada de 12 mil millones de años, lo que lo convierte en uno de los cúmulos globulares más antiguos conocidos de la Vía Láctea.

Fotografía de un cielo nocturno oscuro con un cúmulo estelar denso y brillante, enmarcado por la vista circular de unos binoculares.
M 15 tiene una edad estimada de 12 mil millones de años, lo que lo convierte en uno de los cúmulos globulares más antiguos, de acuerdo con la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

M 15 alberga más de 100 mil estrellas concentradas en una región compacta del espacio. Su magnitud aparente es de 6.2, lo que lo coloca en el límite de la visibilidad a simple vista.

Bajo cielos muy oscuros puede distinguirse como una mancha borrosa, pero para apreciar su estructura se necesitan binoculares o un telescopio pequeño.

Para encontrarlo, hay que ubicar a Épsilon Pegasi —la estrella más brillante de Pegaso— y buscar unos 4 grados al noroeste. El INAOE señala que el cúmulo estará bien posicionado para observación la mayor parte de la noche, hacia el oriente de la esfera celeste.

El cúmulo globular M 15, también llamado Cúmulo de Pegaso, muestra miles de estrellas concentradas en la constelación de Pegaso.
La contaminación lumínica reduce la visibilidad de objetos celestes tenues. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raquel Villanueva, de la NASA, recomienda en la guía What’s Up: August 2026 alejarse de las luces de la ciudad y dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad antes de cualquier observación nocturna.

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