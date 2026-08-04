Pléyades y Cúmulo de Pegaso: calendario de lo que el cielo de México revelará del 4 al 8 de agosto

Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, publica cada mes un calendario de fenómenos celestes elaborado con datos del INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cielo de México presenta cinco fenómenos astronómicos entre este 4 y 8 de agosto, según el calendario de eventos astronómicos elaborado por Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

La semana arranca con la conjunción de Luna y Saturno esta madrugada y cierra con la visibilidad del cúmulo globular M 15, conocido como el Cúmulo de Pegaso, el viernes 8.

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El Cúmulo de Pegaso es el único evento de la semana que requiere binoculares o telescopio para apreciarse. El resto de los fenómenos son observables a simple vista desde cualquier punto de la República donde el cielo esté despejado.

El 7 de agosto, la Luna y las Pléyades se aproximan a 1 grado y 12 minutos de distancia en la constelación de Tauro, según el INAOE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna y Saturno, visibles en la madrugada del 4 de agosto

La conjunción de Luna y Saturno ocurre a las 04:10 Tiempo Universal del martes 4, es decir, en las primeras horas de la madrugada en México. Ambos astros comparten la misma ascensión recta en la constelación de Piscis.

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Para ubicar a Saturno, basta mirar hacia el oriente y buscar el objeto más brillante en esa zona. Saturno se encuentra justo debajo.

Durante la conjunción del 4 de agosto, la Luna presenta una iluminación del 65%, en fase gibosa menguante, de acuerdo con In-The-Sky.org. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SegúnIn-The-Sky.org, plataforma de efemérides con base en datos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de laNASA, el par alcanza su punto más alto sobre el horizonte sur —a unos 50 grados de altura— a las 04:49 de la madrugada, horario del este de Estados Unidos, equivalente a las 03:49 en el Centro de México.

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La Luna lleva el 65% de su disco iluminado, en fase gibosa menguante.

Para la observación nocturna, la NASA recomienda alejarse de zonas con luz artificial y esperar al menos 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa luz reducida favorece la observación. La distancia entre ambos astros es de casi 7 grados —equivalente a 14 lunas llenas puestas una junto a la otra—, demasiado amplia para un telescopio, según el INAOE.

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Viernes 7 de agosto: la Luna se acerca a las Pléyades, el cúmulo de miles de estrellas en Tauro

Las Pléyades, también conocidas como M 45 o las Siete Hermanas, son un cúmulo estelar abierto ubicado en la constelación de Tauro, a unos 444 años luz de la Tierra, según la NASA.

Contiene más de mil estrellas; entre seis y ocho son visibles a simple vista dependiendo de las condiciones del cielo.

Los cúmulos estelares abiertos, como las Pléyades, agrupan estrellas formadas de la misma nube de gas y polvo interestelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7 de agosto, la Luna pasa a 1 grado y 12 minutos de distancia del cúmulo, según el INAOE. La Luna tendrá una iluminación del 31%, en fase de cuarto menguante, lo que reduce la interferencia lumínica y favorece la observación.

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El cúmulo tiene una edad estimada de 120 millones de años y está dominado por estrellas azules jóvenes, de acuerdo con la NASA.

La infografía detalla el acercamiento de la Luna a las Pléyades el 7 de agosto, indicando datos sobre su distancia, edad y visibilidad, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las más brillantes —Alcyone, Atlas, Electra, Maia, Merope, Taygeta y Pleione— son las que dan al grupo su nombre popular de Siete Hermanas.

El Cúmulo de Pegaso y sus más de 100 mil estrellas, visibles el viernes 8 con binoculares

El viernes 8, el INAOE registra la visibilidad del cúmulo globular (agrupación de miles de estrellas) M 15, también llamado Cúmulo de Pegaso, en la constelación de Pegaso.

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Se ubica a unos 33 mil 600 años luz de la Tierra y tiene una edad estimada de 12 mil millones de años, lo que lo convierte en uno de los cúmulos globulares más antiguos conocidos de la Vía Láctea.

M 15 tiene una edad estimada de 12 mil millones de años, lo que lo convierte en uno de los cúmulos globulares más antiguos, de acuerdo con la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

M 15 alberga más de 100 mil estrellas concentradas en una región compacta del espacio. Su magnitud aparente es de 6.2, lo que lo coloca en el límite de la visibilidad a simple vista.

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Bajo cielos muy oscuros puede distinguirse como una mancha borrosa, pero para apreciar su estructura se necesitan binoculares o un telescopio pequeño.

Para encontrarlo, hay que ubicar a Épsilon Pegasi —la estrella más brillante de Pegaso— y buscar unos 4 grados al noroeste. El INAOE señala que el cúmulo estará bien posicionado para observación la mayor parte de la noche, hacia el oriente de la esfera celeste.

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La contaminación lumínica reduce la visibilidad de objetos celestes tenues. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raquel Villanueva, de la NASA, recomienda en la guía What’s Up: August 2026 alejarse de las luces de la ciudad y dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad antes de cualquier observación nocturna.