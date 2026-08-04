PAN va contra ‘La Mañanera’ de Sheinbaum: propondrá que la conferencia tenga “reglas claras” e información verificada

El dirigente panista respondió a las críticas de la presidenta hacia el PAN. |Créditos: Cuartoscuro

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Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que su bancada impulsará próximamente una iniciativa para que la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuente con reglas claras, verificación de información y respeto al derecho de réplica.

Esto en el contexto de que recientemente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó y sometió a consulta pública los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, los cuales establecen diversas medidas para los medios de comunicación, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias.

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Romero expuso que la propuesta del PAN busca que el espacio de comunicación más influyente del país, conocido como ‘La Mañanera’, esté sujeto a las mismas obligaciones que se pretende imponer a periodistas, medios, creadores de contenido y ciudadanía.

Según el dirigente, la conferencia presidencial, financiada con recursos públicos, debería rendir cuentas, presentar datos verificables y ofrecer derecho de réplica a quienes sean mencionados o señalados.

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“En Acción Nacional presentaremos una iniciativa para que las conferencias mañaneras también tengan sus reglas claras, que tenga información verificable, respeto al derecho de réplica y la misma obligación de rendir cuentas que hoy nos quieren imponer a todos los demás”, puntualizó.

Subrayó que, si el gobierno federal insiste en la defensa de los derechos de las audiencias, esta exigencia debe aplicar a todos los espacios de comunicación, incluidas las conferencias oficiales.

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Acusa intento de controlar la información

Romero acusó que el verdadero objetivo del gobierno de Morena no sería combatir la desinformación, sino decidir qué información es verdadera o falsa, y limitar la libertad de expresión de periodistas, políticos y ciudadanía.

Afirmó que la intención es construir un camino hacia el control total del discurso público.

“Hoy Morena no quiere callar a la oposición. Hoy te quiere callar a ti. Sí, a ti. Porque cuando un gobierno quiere decidir qué puedes decir, qué puedes publicar y qué puedes pensar, aquí ya no estamos hablando de política, estamos hablando de tu libertad”.

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El dirigente hizo énfasis en el riesgo de permitir que el gobierno determine unilateralmente qué contenidos son válidos y cuáles deben ser sancionados o eliminados.

En este sentido, Romero Herrera dirigió un mensaje a la ciudadanía, convocando a sumarse en defensa de la libertad de expresión como derecho fundamental, no como concesión del gobierno.

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“La libertad de expresión no es un permiso que te entrega el Gobierno, es un derecho de los mexicanos”, enfatizó.

Reiteró el compromiso del PAN de proteger a periodistas, medios, creadores de contenido y a cualquier ciudadano que cuestione al poder, independientemente de su filiación política.

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“Mientras exista el PAN, vamos a defenderla con toda nuestra energía y con toda nuestra voz”, agregó.

En su mensaje, el dirigente nacional del PAN enlistó una serie de acciones que, a su juicio, evidencian el avance del control gubernamental sobre espacios de autonomía.

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Destacó la desaparición de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encargado de la transparencia gubernamental, y la intervención en el Poder Judicial, como pasos previos para el control de la información pública.

“Primero destruyeron los organismos autónomos, entre otros el INAI, que nos aseguraba la transparencia gubernamental. Adiós. Después destruyeron al Poder Judicial y todos ya estamos en manos de jueces de la corte”.

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Romero enmarcó estas acciones como parte de una estrategia más amplia para limitar la independencia y la pluralidad en la vida pública.

Extensión de la regulación a redes sociales y antecedentes en Puebla

El dirigente alertó que la regulación impulsada por el gobierno federal, inicialmente dirigida a radio y televisión, podría extenderse a medios digitales y redes sociales.

Recordó el caso del estado de Puebla, gobernado por Morena, donde se legisló para considerar un delito cualquier publicación en redes que una autoridad considerara ofensiva, calificándolo como ciberasedio.

“Hoy empiezan con la radio y la televisión. Y la propia presidenta ya planteó revisar si este modelo puede extenderse a medios y a plataformas digitales, o sea, a las redes sociales. Y que no digan que estamos exagerando, porque esto ya sucedió en Puebla, gobernado por Morena, en donde hicieron un delito cualquier publicación que hagas en una red si alguna autoridad se sentía ofendida”, añadió.

Por ello, instó a los ciudadanos a informarse sobre estos antecedentes y a estar atentos a cualquier intento de restricción en el ámbito digital.

Denuncia de contradicción en las reglas oficiales

Romero subrayó la contradicción de que el gobierno busque imponer reglas estrictas a los medios y plataformas digitales, pero rehúya aplicar criterios similares a su propio canal de comunicación. Acusó que en las conferencias matutinas se difunden cifras y datos “a modo”, se descalifica a opositores y no se otorga espacio a la réplica.

“La mañanera es un programa de televisión donde todos los días se presentan cifras a modo, se difunde información innumerables veces falsa y donde se pretende imponer una verdad oficial. ¿Y quién los vigila a ellos? ¿Quién obliga al Gobierno a rectificar si es que se equivoca? Que lo hacen. ¿Quién a ellos les pone límites? Nadie”.

Recalcó que el PAN no permitirá la instauración de un “Ministerio de la Verdad” y que insistirán en condiciones de equidad y transparencia para todos los actores sociales y políticos.