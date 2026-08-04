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El pan de muerto llega a CDMX: fecha y detalles del Festival de Cacao 2026

La edición número 16 de Cacao Para Todos reunirá a productores, chocolateros, artesanos y especialistas vinculados con esta semilla

Receta de Pan de Muerto, un dulce tradicional mexicano (Adobe Stock)
Pan de muerto (Adobe Stock)
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Una de las tradiciones más representativas de México está por comenzar con la llegada del pan de muerto y el chocolate caliente, símbolos del festejo del Día de Muertos. En este ambiente otoñal, el Festival de Cacao 2026 llegará al sur de la Ciudad de México con una propuesta que mezcla sabores típicos, expresiones culturales y actividades para toda la familia.

La edición número 16 de Cacao Para Todos reunirá a productores, chocolateros, artesanos y especialistas vinculados con el cacao para ofrecer degustaciones, talleres, conferencias y presentaciones durante cuatro días.

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El evento también conmemorará 12 años de trayectoria impulsando los oficios relacionados con esta semilla, considerada uno de los ingredientes más representativos de la cocina mexicana.

¿Cuándo es el Festival de Cacao 2026?

El festival se realizará del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026. Los puestos y actividades estarán abiertos en un horario de 10:00 a 19:00 horas, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de las dinámicas casi todo el día.

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La sede será el Museo Diego Rivera Anahuacalli, ubicado en Calle Museo 150, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Un espacio que servirá como escenario para una amplia oferta de productos elaborados por maestras y maestros chocolateros de distintas regiones del país.

Para llegar en transporte público, la ruta recomendada es utilizar la Línea 2 del Metro y descender en la terminal Tasqueña. Desde ahí se debe hacer un transbordo al Tren Ligero y bajar en las estaciones Xotepingo o Nezahualpilli. Desde cualquiera de ellas se puede caminar aproximadamente entre 10 y 15 minutos o tomar un microbús o combi con dirección a la calle del recinto.

Festival de Cacao 2026
Festival de Cacao 2026 en la CDMX. (captura de pantalla)

Quienes prefieran trasladarse en automóvil pueden avanzar por Calzada de Tlalpan hacia el sur o incorporarse por Avenida División del Norte y posteriormente dirigirse a la calle donde se encuentra el complejo cultural. Hay que tomar en cuenta que durante ese fin de semana el estacionamiento cercano al lugar podría saturarse, por lo que se recomienda llegar con anticipación o utilizar aplicaciones de transporte privado.

La entrada a la zona de expo-venta es completamente gratis, por lo que los interesados únicamente deberán contemplar presupuesto para adquirir alimentos, bebidas, chocolates y artesanías.

Actividades del evento para celebrar el Día de Muertos

La edición 2026 presentará una programación enfocada en la gastronomía, el conocimiento y la cultura vinculada con el cacao. Los visitantes podrán recorrer diversos stands, en los que tendrán la oportunidad de probar bebidas tradicionales y participar en espacios de aprendizaje sobre el proceso de transformación de la semilla.

Principales actividades

  • Chocolate artesanal

Barras para preparar en leche o agua, chocolates con altos porcentajes de pureza, mermeladas y golosinas de estilo gourmet.

  • Bebidas tradicionales

Tejate, tascalate, pozol, chilate y chocolate de metate preparados al momento.

  • Gastronomía y repostería

Pan de muerto artesanal y antojitos de temporada para acompañar las bebidas calientes.

  • Talleres y conferencias

Espacios dedicados a explicar el valor cultural del cacao, su transformación y aspectos de producción sostenible.

  • Música en vivo y artesanías

Presentaciones artísticas y venta de piezas inspiradas en esta semilla considerada sagrada en diversas tradiciones mexicanas.

El Festival de Cacao 2026 busca convertirse en un punto de encuentro para quienes desean disfrutar de los sabores del otoño en la capital del país, conocer más sobre la historia del cacao y recorrer una de las temporadas más representativas de la gastronomía mexicana.

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