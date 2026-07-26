México

Caso Ayotzinapa: CNDH pide a Estados Unidos reactivar extradiciones y ubicar a “El Patrón”

La Recomendación 208VG/2026 de la CNDH, de 867 páginas, exige extradiciones, ubicar a “El Patrón” y frenar la revictimización de normalistas

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Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, ha estado en el centro de la polémica por la recomendación de Ayotzinapa. Crédito: CNDH
Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, ha estado en el centro de la polémica por la recomendación de Ayotzinapa. Crédito: CNDH

Más allá de la controversia que ha generado entre analistas y organizaciones, la Recomendación 208VG/2026 —el documento con el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió en julio de 2026 la queja presentada en 2021 por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos— contiene, en su apartado final, once puntos recomendatorios dirigidos a distintas autoridades federales, estatales y municipales. Entre ellos, varios llaman la atención por su contenido concreto y poco difundido hasta ahora.

La petición de reactivar dos extradiciones

En su punto recomendatorio sexto (página 861 del documento), la CNDH instruye textualmente a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), en coadyuvancia con la Cancillería y la Fiscalía General de la República, “reactivar el trámite para la extradición de AR-1 y AR-7 en el diálogo bilateral con las autoridades Estados Unidos”.

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El documento identifica a estas dos personas únicamente con claves, para proteger su identidad conforme a la Ley de Transparencia. La CNDH no ha confirmado públicamente sus nombres. No obstante, medios de comunicación han reportado previamente que Tomás Zerón de Lucio, exfuncionario acusado de tortura y desaparición forzada, reside en Israel desde 2019 y ha sido objeto de solicitudes de extradición por parte del Estado mexicano en relación con el Caso Ayotzinapa. De igual forma, se ha reportado en medios que José Ulises Bernabé García, identificado en esas coberturas como exjuez de barandilla de Iguala, obtuvo asilo en Estados Unidos y ha sido señalado por familiares de los normalistas como una de las personas cuya extradición demandan. Hasta el momento, la CNDH no ha vinculado oficialmente estos nombres con las claves AR-1 y AR-7 utilizadas en la Recomendación 208VG/2026.

Zerón de Lucio, extitular de la AIC, se encuentra exiliado en Israel. (X@azucenau)
Zerón de Lucio, extitular de la AIC, se encuentra exiliado en Israel. (X@azucenau)

El misterio sin resolver: ¿Quién es “El Patrón”?

Uno de los pasajes más llamativos del documento es la línea de investigación pendiente que la CNDH plantea a la UEILCA sobre la identidad de “El Patrón”, mencionado en investigaciones ministeriales previas. Según el texto, existe la posibilidad —no confirmada— de que se trate de una persona identificada como PI-1, quien habría sido titular de la UEILCA entre 2020 y 2023, o bien de “un político guerrerense” no identificado, con presunto historial familiar de control en la región, que el documento vincula a episodios históricos de represión en Guerrero, entre ellos el caso Aguas Blancas. La Recomendación es explícita en señalar que se trata de una hipótesis a investigar, no de una conclusión.

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Piden borrar contenido que revictimiza a sobrevivientes

En su punto recomendatorio octavo, la CNDH documenta que persisten en internet imágenes post mortem y narrativas que, según el organismo, criminalizan a varios normalistas sobrevivientes y a integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). La Recomendación pide a la CoVAJ-Ayotzinapa gestionar, en un plazo de tres meses, el retiro de esas publicaciones.

El señalamiento al “mando único” de Guerrero

El documento también instruye investigar el modelo de “Mando Único” que operaba en 2014 el Grupo de Coordinación Guerrero, así como el papel de quien era entonces titular del Gobierno estatal, el secretario de Seguridad y el procurador de Guerrero —también referidos con claves, sin identidades públicas confirmadas por la CNDH.

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