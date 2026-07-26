Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

El próximo 15 de agosto regresará al recinto para encabezar el concierto de cierre del Speed Fest 2026

Luis Ángel Franco Rivera, conocido artísticamente como Luis Ángel “El Flaco”, cambió por unas horas los escenarios musicales por la adrenalina del automovilismo. El cantante debutó como piloto en la categoría TC 2000 durante la octava fecha de la Copa México Racing Cup, celebrada este domingo 26 de julio en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

La participación del intérprete formó parte de las actividades de promoción de la segunda edición del Speed Fest–La Súper Copa Roshfrans, festival en el que también tendrá una actuación musical el próximo sábado 15 de agosto.

PUBLICIDAD

Para enfrentar su primera experiencia en una competencia de motor, “El Flaco” tomó el volante del automóvil número 24 del equipo JCK Racing Team, una unidad identificada con las marcas Speed Fest y Rentable.

Aunque arrancó desde la parte final de la parrilla, el cantante completó la exigente prueba de 70 minutos y concluyó en el puesto 17. Más allá del resultado, su participación estuvo enfocada en vivir de cerca la experiencia de conducir un vehículo de competencia dentro de uno de los circuitos más importantes de México.

PUBLICIDAD

“El Flaco” reconoce la dificultad y los riesgos del automovilismo

El próximo 15 de agosto regresará al recinto para encabezar el concierto de cierre del Speed Fest 2026

Al concluir su debut en la TC 2000, Luis Ángel “El Flaco” habló sobre la intensidad que experimentó al volante y reconoció el trabajo de los pilotos profesionales, quienes deben llevar sus automóviles al límite durante cada competencia.

“Estoy muy emocionado y con toda la adrenalina a tope. No es fácil llevar estos autos al límite; hoy más que nunca respeto a todos los pilotos, porque realmente salen a jugársela en cada carrera”, expresó el cantante después de bajar del vehículo.

PUBLICIDAD

El intérprete también aprovechó el momento para invitar al público a conocer el ambiente de las competencias automovilísticas y asistir a su próxima presentación en el Speed Fest. Su debut le permitió combinar dos facetas que serán protagonistas del próximo encuentro: la velocidad y la música regional mexicana.

Luis Ángel “El Flaco” cerrará el Speed Fest 2026

Después de probar suerte en las pistas, Luis Ángel “El Flaco” regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez el sábado 15 de agosto, pero esta vez para hacer lo que mejor conoce: presentarse ante el público.

PUBLICIDAD

El cantante será el encargado de estelarizar el Gran Concierto y ofrecer el cierre musical de la segunda edición del Speed Fest. Su participación busca poner el broche final a una jornada que reunirá competencias de automovilismo y diferentes opciones de entretenimiento para los asistentes.

Además de las carreras, el programa contempla espectáculos de derrapes o drift, exhibiciones de Monster Trucks, acrobacias conocidas como stunts, una muestra de automóviles y funciones de lucha libre. La oferta se complementará con música en vivo, uno de los principales atractivos de esta nueva edición.

PUBLICIDAD

Los boletos para la grada general, correspondiente a las gradas 1 y 2, tienen un precio anunciado de 250 pesos, mientras que los pases VIP están disponibles desde 750 pesos. La venta se realiza mediante Ticketmaster y el sitio oficial del Speed Fest, respectivamente.

De esta manera, Luis Ángel “El Flaco” llegará al concierto con una experiencia diferente en su trayectoria. Antes de tomar el micrófono para cerrar el festival, el cantante ya comprobó desde el asiento del piloto la velocidad, la preparación y los riesgos que acompañan a quienes compiten sobre el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

PUBLICIDAD