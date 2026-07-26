México

Guanajuato reporta 13 mil órdenes de protección por la Alerta de Género y pide revisión federal

El gobierno estatal solicitó reactivar el grupo encargado de supervisar las medidas contra la violencia hacia las mujeres y destacó que más del 40% de los casos atendidos por fiscalías especializadas fueron judicializados

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Ciudadanas marchan en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2023. (Crédito: EFE)
Ciudadanas marchan en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2023. (Crédito: EFE)

El gobierno de Guanajuato solicitó al Gobierno federal revisar los avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, luego de reportar la emisión de 13 mil órdenes y medidas de protección durante el primer semestre de 2026.

La administración estatal pidió reactivar el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, encargado de dar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas tras la declaratoria, con el objetivo de que se evalúen las medidas implementadas en la entidad.

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Durante un informe sobre los resultados de la alerta, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que emitió 10 mil medidas de protección en los primeros seis meses del año, mientras que la Secretaría de las Mujeres otorgó 3 mil órdenes de protección administrativa para atender situaciones de riesgo.

La secretaria de las Mujeres de la entidad, Itzel Balderas Hernández, explicó que estas órdenes se determinan de acuerdo con el nivel de riesgo de cada caso y pueden incluir acompañamiento policial, vigilancia en domicilios o centros de trabajo, protección para las víctimas, apoyo para recuperar pertenencias y alojamiento temporal en espacios seguros.

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Cuando una mujer enfrenta un riesgo elevado, señaló la funcionaria, se solicita su consentimiento para trasladarla a un refugio operado por el gobierno estatal.

Fiscalía reporta más de 500 sentencias por delitos contra mujeres

La fiscal especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, Lucía Berenice Acosta Gómez, informó que más del 40% de los casos iniciados en las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres han sido judicializados.

Además, aseguró que los procesos derivados de esas investigaciones han permitido obtener más de 500 sentencias condenatorias.

Acosta Gómez detalló que Guanajuato cuenta con fiscalías especializadas en atención a delitos contra las mujeres en León, Purísima del Rincón, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Dolores Hidalgo C.I.N., San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, San José Iturbide y San Felipe. Estas unidades operan las 24 horas del día durante todo el año, indicó la funcionaria.

En materia de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, la fiscal informó que 62% de los casos son resueltos durante las primeras 24 horas posteriores al reporte, debido a la activación inmediata de los protocolos y la coordinación entre instituciones.

Guanajuato pidió reactivar mecanismo de seguimiento

La subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Elvira Paniagua Rodríguez, solicitó al Gobierno federal reactivar el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para que continúe con la evaluación de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.

El mecanismo fue instalado el 25 de octubre de 2024, después de que se declarara la alerta en Guanajuato el 25 de septiembre del mismo año por el aumento de la violencia feminicida y la desaparición de mujeres.

La declaratoria estableció la necesidad de implementar acciones administrativas, presupuestales y de fortalecimiento institucional para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, además de dar seguimiento a las medidas aplicadas por autoridades estatales y municipales.

17 municipios tienen Alerta de Violencia de Género

La Alerta de Violencia de Género fue declarada en los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Valle de Santiago y Villagrán.

Entre las medidas establecidas se encuentran fortalecer las unidades especializadas de la policía, mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de búsqueda y atención a víctimas, además de impulsar campañas de prevención y acciones para promover la autonomía económica de las mujeres.

El gobierno estatal señaló que con las acciones implementadas busca atender los casos de violencia y fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en situación de riesgo.

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