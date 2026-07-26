Asesinan en Puebla a director de la Casa del Migrante de Tepeojuma durante fiesta patronal: hay un detenido

Roger Hernández Flores era abogado especializado en temas migratorios y director de la Casa del Migrante de Tepeojuma. (Crédito: redes sociales)

Roger Hernández Flores, abogado especializado en temas migratorios y director de la Casa del Migrante de Tepeojuma, fue asesinado durante un ataque armado registrado en Izúcar de Matamoros, Puebla, cuando salía de la iglesia de Santiaguito tras participar en la celebración de Santiago Apóstol.

De acuerdo con los primeros reportes, el abogado acudió al templo para repartir desayunos como parte de una ‘manda’ familiar que realizaba desde hace varios años. Al terminar la actividad religiosa y salir del recinto acompañado por su esposa y sus hijos menores de edad, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

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La agresión ocurrió este sábado sobre la calle Corregidora, donde Hernández Flores murió a consecuencia de las heridas. El ataque se registró frente a decenas de asistentes a la festividad patronal, lo que generó momentos de pánico entre los presentes.

Además de ejercer como abogado, Roger Hernández encabezaba el Corporativo Jurídico Internacional Casa del Migrante de Tepeojuma, desde donde brindaba asesoría en trámites relacionados con visas, ciudadanía y otros asuntos migratorios.

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También tuvo participación en la política local al buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Tepeojuma durante un proceso interno.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona que derivó en la detención de un hombre señalado como presunto involucrado en el homicidio. De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso presentaba una lesión en un pie, por lo que recibió atención médica antes de quedar bajo custodia de las autoridades.

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En el lugar permaneció la camioneta en la que viajaba la víctima, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, el abogado fue baleado frente a su familia cuando salían del recinto religioso. (Crédito: redes sociales)

El asesinato provocó consternación entre los asistentes a la celebración religiosa. El párroco Eduardo Vivaldo expresó sus condolencias a la familia de Hernández Flores y llamó a reforzar las medidas de seguridad en la zona.

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La Fiscalía de Puebla informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen, determinar la participación del detenido y establecer si hubo más personas involucradas en el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una línea de investigación oficial sobre el homicidio.

Puebla se colocó entre los estados con más hechos de violencia extrema durante el primer semestre de 2026

El asesinato de Roger Hernández ocurrió en un contexto de violencia que ha mantenido a Puebla entre las entidades con mayor número de hechos de extrema crueldad en el país. De acuerdo con el informe Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto, elaborado por la organización Causa en Común, el estado se ubicó en el séptimo lugar nacional durante el primer semestre de 2026, con 130 atrocidades documentadas a partir del monitoreo de medios de comunicación.

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El estudio considera como “atrocidades” aquellos actos que reflejan un uso extremo de la violencia, como masacres, asesinatos con tortura, mutilaciones, hallazgos de fosas clandestinas, calcinamientos, desapariciones forzadas y homicidios de grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.

En el caso de Puebla, el informe registró 46 asesinatos con tortura, la cifra más alta entre las categorías documentadas para la entidad. También contabilizó 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 12 masacres, ocho homicidios de niñas, niños y adolescentes, además de cinco casos de personas calcinadas, cinco hallazgos de fosas clandestinas, tres eventos con mutilación, descuartizamiento o destrucción de cadáveres y dos asesinatos de funcionarios o actores considerados relevantes en materia de seguridad.

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La organización advirtió que estas cifras no representan la totalidad de los delitos cometidos, sino un registro de los casos que alcanzaron difusión pública a través de medios de comunicación. Aun así, sostuvo que el monitoreo permite identificar patrones de violencia extrema y dimensionar la gravedad de los hechos registrados en distintas regiones del país.

El reporte ubicó a Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Baja California por encima de Puebla en el número de atrocidades documentadas durante los primeros seis meses de 2026, mientras que la entidad poblana superó a estados como Veracruz, Chihuahua y Morelos en este indicador. Este panorama coincide con una serie de hechos de alto impacto registrados en las últimas semanas, entre ellos el asesinato del abogado y director de la Casa del Migrante de Tepeojuma.

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