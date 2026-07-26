Clima CDMX hoy domingo 26 de julio por la tarde: prevén lluvias fuertes, granizo y tormentas eléctricas en gran parte de la capital

Varias personas caminan por una calle mojada mientras se cubren de la lluvia con paraguas en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo 26 de julio iniciará con cielo despejado y ambiente cálido; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán tormentas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido a las 07:00 horas, también se prevé viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana.

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¿A qué hora lloverá hoy en la Ciudad de México?

El pronóstico de la SGIRPC señala que las lluvias fuertes puntuales se presentarán entre las 15:00 y las 21:00 horas en la mayor parte de la Ciudad de México.

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que podrían registrarse encharcamientos, reducción de la visibilidad, tránsito lento y afectaciones en algunas vialidades durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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Además, el boletín prevé acumulados de lluvia de 15 a 29 milímetros, suficientes para generar complicaciones en zonas con problemas de drenaje o de alta afluencia vehicular.

La temperatura máxima será de 25 grados este domingo

Antes de la llegada de las lluvias, el ambiente será cálido, con una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 14 grados, de acuerdo con el reporte oficial.

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Durante las primeras horas de la tarde predominarán periodos de sol entre nubes, pero conforme avance la jornada el cielo se cubrirá y aumentará considerablemente la probabilidad de tormentas.

La SGIRPC recomienda salir preparado para los cambios de tiempo, llevando paraguas o impermeable si se realizarán actividades al aire libre.

Calidad del aire y actividad del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que, a las 06:00 horas, la calidad del aire era buena, por lo que las condiciones eran favorables para realizar actividades al aire libre durante la mañana.

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Respecto al volcán Popocatépetl, el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2. El boletín indica que, en caso de una emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el suroeste, sin que se prevean afectaciones importantes para la Ciudad de México.

Recomendaciones para la tarde de este domingo

Ante el pronóstico para este 26 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

Llevar paraguas o impermeable si permanecerás fuera de casa durante la tarde o noche.

Evitar resguardarte bajo árboles, postes o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

Conducir con precaución , ya que la lluvia y el posible granizo pueden reducir la visibilidad y hacer resbaladizo el pavimento.

No tirar basura en la vía pública , para evitar la obstrucción de coladeras y disminuir el riesgo de encharcamientos.

Consultar los canales oficiales de la SGIRPC para conocer cualquier actualización del pronóstico.

Un paraguas descansa en la banqueta de una avenida mojada por la lluvia, con el Ángel de la Independencia y edificios altos iluminados bajo un cielo nublado en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este panorama, la tarde del domingo estará marcada por un contraste entre el calor del inicio de la jornada y la llegada de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo en gran parte de la Ciudad de México, por lo que las autoridades llaman a la población a tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

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