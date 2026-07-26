México

Clima CDMX hoy domingo 26 de julio por la tarde: prevén lluvias fuertes, granizo y tormentas eléctricas en gran parte de la capital

El pronóstico advierte un cambio importante en las condiciones del tiempo a partir de las 15:00 horas, prepárate si planeas salir

Guardar
Google icon
Varias personas caminan bajo la lluvia, la mayoría con paraguas. Se ven tres paraguas negros y uno rojo, y un cartel de promoción en segundo plano.
Varias personas caminan por una calle mojada mientras se cubren de la lluvia con paraguas en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo 26 de julio iniciará con cielo despejado y ambiente cálido; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán tormentas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido a las 07:00 horas, también se prevé viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana.

PUBLICIDAD

¿A qué hora lloverá hoy en la Ciudad de México?

El pronóstico de la SGIRPC señala que las lluvias fuertes puntuales se presentarán entre las 15:00 y las 21:00 horas en la mayor parte de la Ciudad de México.

Imagen ZBREPJXTSNEPBON2TLDLKGPLGE

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que podrían registrarse encharcamientos, reducción de la visibilidad, tránsito lento y afectaciones en algunas vialidades durante la tarde y las primeras horas de la noche.

PUBLICIDAD

Además, el boletín prevé acumulados de lluvia de 15 a 29 milímetros, suficientes para generar complicaciones en zonas con problemas de drenaje o de alta afluencia vehicular.

La temperatura máxima será de 25 grados este domingo

Antes de la llegada de las lluvias, el ambiente será cálido, con una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 14 grados, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante las primeras horas de la tarde predominarán periodos de sol entre nubes, pero conforme avance la jornada el cielo se cubrirá y aumentará considerablemente la probabilidad de tormentas.

La SGIRPC recomienda salir preparado para los cambios de tiempo, llevando paraguas o impermeable si se realizarán actividades al aire libre.

Calidad del aire y actividad del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que, a las 06:00 horas, la calidad del aire era buena, por lo que las condiciones eran favorables para realizar actividades al aire libre durante la mañana.

Respecto al volcán Popocatépetl, el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2. El boletín indica que, en caso de una emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el suroeste, sin que se prevean afectaciones importantes para la Ciudad de México.

Recomendaciones para la tarde de este domingo

Ante el pronóstico para este 26 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

  • Llevar paraguas o impermeable si permanecerás fuera de casa durante la tarde o noche.
  • Evitar resguardarte bajo árboles, postes o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.
  • Conducir con precaución, ya que la lluvia y el posible granizo pueden reducir la visibilidad y hacer resbaladizo el pavimento.
  • No tirar basura en la vía pública, para evitar la obstrucción de coladeras y disminuir el riesgo de encharcamientos.
  • Consultar los canales oficiales de la SGIRPC para conocer cualquier actualización del pronóstico.
Paraguas negro con gotas de lluvia en primer plano, pavimento mojado, coches, semáforo en rojo, árboles, farolas, edificios altos y el Ángel de la Independencia al fondo.
Un paraguas descansa en la banqueta de una avenida mojada por la lluvia, con el Ángel de la Independencia y edificios altos iluminados bajo un cielo nublado en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este panorama, la tarde del domingo estará marcada por un contraste entre el calor del inicio de la jornada y la llegada de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo en gran parte de la Ciudad de México, por lo que las autoridades llaman a la población a tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

Temas Relacionados

ClimaCDMXPronósticoLluviasmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan en Puebla a director de la Casa del Migrante de Tepeojuma durante fiesta patronal: hay un detenido

Roger Hernández Flores fue atacado a balazos frente a su familia al salir de una iglesia en Izúcar de Matamoros, donde participaba en la celebración de Santiago Apóstol

Asesinan en Puebla a director de la Casa del Migrante de Tepeojuma durante fiesta patronal: hay un detenido

Beca  Rita Cetina 2026: los tres consejos antes de recoger la tarjeta del Bienestar

La distribución de las tarjetas del Bienestar para estudiantes de primaria inscritos en la más reciente convocatoria de la beca comenzó el 18 de mayo

Beca  Rita Cetina 2026: los tres consejos antes de recoger la tarjeta del Bienestar

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

La imagen promete revelar detalles inéditos del set antes del estreno

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este domingo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

La organización defensora de Derechos Humanos, Front Line Defenders, señaló que presuntos integrantes del crimen organizado dijeron a los familiares tener retenido al ambientalista

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

El relevo de “El Mayo” en el Cártel de Sinaloa: especialista identifica a familias que podrían asumir el control de sus facciones

Los últimos Chapitos en pie: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los herederos de El Chapo que siguen prófugos

ENTRETENIMIENTO

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

Cómo va a ser La Casa de los Famosos México 2026 por dentro: filtran presunta foto

Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después: el elenco original regresa y María León da la gran sorpresa

“Wey, estuvimos tan cerca”: el corto LGBT+ que estremeció a la Selección Mexicana pese a la homofobia deportiva

Karina Torres se despide previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Puede que no regrese nunca”

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

DEPORTES

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi

Se acaba el Tour de Francia 2026 e Isaac del Toro hace historia al terminar como 3 lugar en la calcificación general

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

Paulo Strehlke, Dalia Moreno y Yuritzi Salgado suman las primeras medallas del día para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026