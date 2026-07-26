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Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después: el elenco original regresa y María León da la gran sorpresa

El espectáculo basado en la obra inspirada en Mecano regresó al escenario mexicano con artistas que marcaron la primera temporada y una participación especial

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El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)
El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

El musical Hoy No Me Puedo Levantar, inspirado en las canciones de Mecano, inició una nueva temporada este sábado 25 de julio en el Centro Cultural Teatro 1, el mismo recinto donde el montaje se presentó por primera vez en México en 2006. El regreso generó gran expectativa entre los seguidores del teatro musical, especialmente por el reencuentro de varios artistas que han formado parte de la historia de la producción desde sus inicios.

Esta nueva puesta en escena reúne a Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao. Los intérpretes participaron en la primera temporada mexicana, estrenada el 24 de mayo de 2006, y ahora regresan al escenario para celebrar dos décadas de uno de los musicales más emblemáticos presentados en el país.

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Uno de los momentos más comentados de la primera función abierta al público fue la aparición especial de María León, quien subió al escenario para interpretar “Las curvas de esa chica”. La cantante y actriz, quien dio vida a María en temporadas posteriores del musical, se reencontró así con una historia que ha marcado una parte importante de su trayectoria artística.

<i>Hoy No Me Puedo Levantar</i> y la conexión con las canciones de Mecano

Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)
Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)

Hoy No Me Puedo Levantar es un espectáculo basado en la obra musical creada alrededor de las canciones de Mecano, agrupación española que marcó una época dentro del pop en español. La producción toma como punto de partida los temas del grupo para desarrollar una historia de juventud, sueños, relaciones personales y momentos que han conectado con el público desde su llegada a los escenarios.

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En México, el montaje se estrenó el 24 de mayo de 2006 y rápidamente se convirtió en una de las propuestas más recordadas del teatro musical nacional. A lo largo de los años, diferentes temporadas han permitido que nuevas generaciones conozcan la historia y las canciones que forman parte del espectáculo.

La primera temporada mexicana contó con un elenco integrado por Alan Estrada, Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao, artistas que ahora vuelven a formar parte de esta nueva etapa del proyecto.

María León recuerda su paso por el musical con una participación especial

María León Invitada especial en el escenario de Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después - (Instagram)

María León no formó parte del elenco original de 2006, pero sí tiene una relación importante con el espectáculo debido a su participación en temporadas posteriores, donde interpretó a María, uno de los personajes principales de la historia.

Su trabajo dentro del montaje fue recordado por los seguidores gracias a su experiencia como cantante y actriz, cualidades que le permitieron formar parte de una de las etapas más reconocidas de la producción mexicana.

Durante la primera función de esta nueva temporada, la artista regresó como invitada especial para interpretar “Las curvas de esa chica”, uno de los momentos destacados de la noche. Su aparición permitió recordar la presencia que tuvo dentro del espectáculo y la conexión que mantiene con una producción que ha acompañado al teatro musical mexicano durante 20 años.

El regreso de Hoy No Me Puedo Levantar abre una nueva etapa para un espectáculo que continúa vinculado a la música de Mecano y a los artistas que han formado parte de su historia. Con la presencia del elenco que participó en la primera temporada mexicana y la aparición especial de María León, la producción vuelve a poner sobre el escenario una historia que permanece en la memoria de sus seguidores.

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