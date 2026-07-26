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A qué hora conviene beber té verde para cuidar la salud de los riñones

El horario puede influir en la capacidad del cuerpo para aprovechar sus antioxidantes y respaldar las funciones de estos órganos vitales

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Té verde
Cuál es el mejor momento del día para tomar té verde y facilitar la regeneración del hígado y cuidado de los riñones foto: Jovani Pérez

La elección del momento en el que se consume té verde puede influir en la capacidad del cuerpo para aprovechar sus antioxidantes y respaldar la función los riñones.

Según información de la revista estadounidense Healthline, el horario de consumo es clave para potenciar sus beneficios y evitar posibles molestias.

Por qué el té verde destaca entre las infusiones

El té verde se elabora a partir de las hojas de la planta Camellia sinensis y se caracteriza por un procesamiento mínimo, lo que permite conservar una alta concentración de antioxidantes y nutrientes. Entre sus componentes más relevantes destacan los polifenoles, especialmente las catequinas y la epigalocatequina galato (EGCG), asociadas con efectos positivos sobre la salud hepática.

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Además, contiene una cantidad moderada de cafeína, teanina y vitaminas como la A, C y E, junto con minerales como zinc y potasio. El consumo regular de esta bebida en Asia tiene una larga tradición tanto por su sabor como por su uso en prácticas de bienestar y meditación.

De acuerdo con la revista especializada estadunidense, el té verde puede colaborar con los procesos de desintoxicación y regeneración celular gracias a su aporte de antioxidantes.

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Matcha latte helado, té verde matcha, bebida fría, leche, bebida japonesa, presentación moderna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Por qué el té verde destaca entre las infusiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo tomar té verde para maximizar sus beneficios

El mejor momento para consumir té verde, con el objetivo de potenciar la regeneración del hígado y cuidar la función renal, es a media mañana o a media tarde, preferiblemente entre una y dos horas después de las comidas principales.

Así lo recomienda Healthline tras revisar investigaciones sobre la interacción de los compuestos del té verde con la función digestiva y metabólica.

Esta estrategia se debe a varios factores:

  • Evita molestias gástricas: Consumir té verde en ayunas puede irritar el revestimiento del estómago debido a su acidez y la potencia de sus antioxidantes.
  • Favorece la absorción de nutrientes: Tomarlo lejos de las comidas principales reduce la interferencia de sus taninos con la absorción de hierro y otros minerales esenciales.
  • Optimiza la actividad hepática: El hígado aprovecha mejor los antioxidantes si el consumo ocurre durante la fase activa del metabolismo, que suele coincidir con la media mañana y la media tarde.

Según el reporte de Healthline, los mejores horarios para beneficiarse del té verde son:

  • Entre las 10:00 y las 11:00 AM (una o dos horas después del desayuno).
  • Entre la 1:00 y las 4:00 PM (una o dos horas después del almuerzo).
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuándo tomar té verde para maximizar sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas para el consumo y regenerar tu hígado

Especialistas consultados por dicha publicación sugieren seguir estas pautas para obtener el máximo provecho del té verde:

  1. Evitar tomarlo en ayunas: Consumir té verde con el estómago vacío puede provocar acidez, náuseas o molestias gástricas.
  2. No beberlo junto con las comidas principales: Sus taninos pueden dificultar la absorción de hierro y otros nutrientes.
  3. Elegir media mañana o media tarde: Estos momentos facilitan la digestión y permiten al organismo procesar mejor los antioxidantes.
  4. No consumirlo antes de dormir: La cafeína y la teanina pueden alterar el sueño, sobre todo en personas sensibles.
  5. Mantener una cantidad moderada: Dos a tres tazas al día son suficientes para respaldar la función hepática y renal, sin riesgo de efectos adversos.
  6. Acompañar con agua: Beber suficiente agua durante el día ayuda a los riñones a procesar y eliminar toxinas.

Beneficios y precauciones sobre esta bebida naturista

El té verde ofrece beneficios como la mejora de la digestión, el apoyo a la regeneración hepática y la protección renal, según la información revisada por dicho sitio. Sus antioxidantes pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y apoyar las enzimas desintoxicantes del hígado.

Sin embargo, el consumo excesivo puede tener efectos indeseados. Una ingesta superior a tres tazas diarias puede provocar insomnio, molestias estomacales o, en casos excepcionales, sobrecarga hepática. Las personas con enfermedades hepáticas preexistentes deben consultar a un especialista antes de aumentar su consumo.

Formas de incorporar el té verde en la rutina diaria

  • Tomar una taza a media mañana, después del desayuno, y otra a media tarde, tras el almuerzo.
  • Evitar añadir azúcar o endulzantes para no alterar sus propiedades antioxidantes.
  • Alternar su consumo con otras bebidas naturales para mantener la hidratación.
Recomendaciones prácticas para el consumo y regenerar tu hígado
Recomendaciones prácticas para el consumo y regenerar tu hígado

La importancia de adaptar el consumo a las necesidades y tolerancia individuales, priorizando siempre la moderación y el seguimiento de recomendaciones médicas en caso de condiciones de salud particulares.

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