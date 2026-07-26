México

“Wey, estuvimos tan cerca”: el corto LGBT+ que estremeció a la Selección Mexicana pese a la homofobia deportiva

El director y escritor Miguel Arath explicó a Infobae México que la pieza busca mostrar la tensión emocional entre dos amigos aficionados al futbol

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Entrevista con Miguel Arath, director y escrito del corto, habló sobre el proyecto y la historia detrás del fenómeno

La reacción de la Selección Mexicana al corto LGBT+Wey, estuvimos tan cerca” generó debate en redes sociales, justo una semana después de la eliminación del equipo nacional y el triunfo de España en el Mundial 2026. Sin embargo, la historia detrás de su creación ha sido poco mencionada.

El director y escritor Miguel Arath explicó a Infobae México que la pieza busca mostrar la tensión emocional entre dos amigos aficionados al futbol en un entorno históricamente marcado por la homofobia, y cómo, pese a los prejuicios, la historia llegó hasta la cuenta oficial del seleccionado masculino.

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Miguel Arath: del cine a generar conversación y debate en redes

Miguel Arath estudió cine y se dedica a la producción de videos para redes sociales. En entrevista con Infobae México, relata que su inquietud por contar historias lo llevó a experimentar con formatos verticales y virales.

“Me gusta mucho la crónica de la Ciudad de México, me gusta mucho ver documentales de la historia de la Ciudad de México”, cuenta. Su primer corto viral fue grabado afuera del Estadio Azteca, lo que le permitió llegar a un público masivo y sentar las bases para proyectos posteriores.

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Arath explica que su más reciente corto, “Wey, estuvimos tan cerca”, surge del deseo de narrar una historia LGBT+ en un contexto futbolístico, ambiente al que describe como “superheteronormado” y “hasta violento”. La elección de este marco, dice, responde a la necesidad de confrontar estereotipos y mostrar cómo la masculinidad puede expresarse en formas más cercanas y afectivas de lo que dicta la norma.

El director Miguel Arath: del cine a generar conversación y debate en redes (Instagram/chamacomexicano)
El director Miguel Arath: del cine a generar conversación y debate en redes (Instagram/chamacomexicano)

El casting: dos Mauricios, dos visiones

El corto es protagonizado por Mauricio Abad y Mauricio Topete Tena. Abad nació en Lima, Perú, el 20 de julio de 1997, reside en México y es conocido por su trabajo en televisión, mientras que Topete Tena inició su carrera teatral en 2017 y ha participado en obras y proyectos audiovisuales en el país.

Arath conoció a Abad en una colaboración previa y, a pesar de prejuicios sobre actores de televisión, decidió escribirle un papel exclusivo. Sobre su método de dirección, Arath señala que mantuvo desinformados a ambos actores sobre la naturaleza exacta de la relación en la historia hasta el momento de grabar.

Quería que uno de los personajes fuera visto como galán de telenovela y el otro como un crush LGBT. Así, el contraste sería evidente”, detalla el director. Le dijo a Abad que era “una tensión con otro amigo” y a Topete que estaba enamorado de su compañero, pero sin revelar completamente el enfoque LGBT+ de la historia.

El corto es protagonizado por Mauricio Abad y Mauricio Topete Tena (Instagram/chamacomexicano)
El corto es protagonizado por Mauricio Abad y Mauricio Topete Tena (Instagram/chamacomexicano)
El corto es protagonizado por Mauricio Abad y Mauricio Topete Tena (Instagram/chamacomexicano)
El corto es protagonizado por Mauricio Abad y Mauricio Topete Tena (Instagram/chamacomexicano)

Fútbol, masculinidad y contacto físico

Durante la grabación, Mauricio Abad cuestionó la cercanía física entre los personajes, a lo que Arath respondió: “Es como tu hermano chiquito, lo tienes que proteger, tienes que procurarlo, tienes que abrazarlo todo el tiempo”. Explica que buscaba retratar la manera en que las relaciones entre hombres, especialmente en contextos deportivos, pueden ser físicas y cercanas sin asociarse necesariamente a lo sexual.

El director subraya que el corto explora cómo la experiencia de un personaje LGBT+ resignifica la relación: “Él está enamorado, pero el otro cree que son amigos”. El futbol es el lugar donde los hombres se abrazan, se tocan y se miran con intensidad, y esa ambigüedad fue el terreno ideal para la historia.

Reacción de la Selección Mexicana y el público

La publicación del corto coincidió con la eliminación de México del Mundial y el triunfo de España. Días después, la cuenta oficial de la Selección Mexicana en Instagram comentó pidiendo una “Parte 2”, lo que sorprendió a Miguel Arath. “Desmitificó muchas de las barreras mentales y creativas que yo tenía”, afirma.

Reconoce que hubo reacciones negativas: “Tiraron muchísima mierda, comentarios como: ‘Guácala, no lo había visto completo, le voy a quitar el like’”, pero subraya que la respuesta institucional fue inesperada.

Reacción de la Selección Mexicana y el público (RS)
Reacción de la Selección Mexicana y el público (RS)

Según Arath, el futbol es un espacio donde convergen todas las identidades: “Aquí nos une a homosexuales y heterosexuales, a los ricos, a los pobres, a los modernos, a los negros y a los blancos”. La reacción oficial de la Selección, afirma, valida que el deporte puede servir de puente para narrativas diversas y que aún en contextos de homofobia, hay oportunidades para abrir conversaciones.

El contexto LGBT+ y la industria audiovisual mexicana

Para Miguel Arath, la grabación de su ópera prima, “Las calles del paraíso”, representa un paso más en la representación de historias LGBT+ en la Ciudad de México. Su interés por documentar la vida urbana y las experiencias diversas se refleja en su trabajo reciente, que busca desafiar los límites del formato y el contenido en redes sociales.

La participación de actores reconocidos, el alcance viral y la reacción de la Selección Mexicana colocan a “Wey, estuvimos tan cerca” como un caso relevante en la discusión sobre homofobia y representación en el deporte nacional, justo en un momento de alta visibilidad tras el Mundial.

El contexto LGBT+ y la industria audiovisual mexicana (RS)
El contexto LGBT+ y la industria audiovisual mexicana (RS)

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