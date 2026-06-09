Los apellidos mundialistas que prometen convertirse en los trabalenguas más virales del torneo

Entre letras poco familiares, sonidos inesperados y apellidos que no siempre se leen como se escriben, varios de ellos podrían convertirse en parte de las conversaciones que acompañarán el torneo. (REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

Cada Mundial introduce no solo nuevas figuras y selecciones, sino también nombres que de pronto se vuelven parte de las transmisiones, redes sociales, conversaciones y titulares a nivel global.

Algunos futbolistas sobresalen por sus goles, otros por sus historias personales y varios llaman la atención simplemente porque su nombre resulta difícil de pronunciar.

Los comentaristas y analistas que participan en las transmisiones de los partidos deben preparar cuidadosamente la pronunciación de cada nombre para evitar errores al aire, ya que muchos de estos futbolistas provienen de países poco familiares para el público mexicano, como Jordania o Uzbekistán, que debutarán en esta Copa del Mundo.

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Jugadores difíciles de pronunciar en el Mundial 2026

El defensa del Manchester City participará con la selección de Uzbekistán. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Este listado se basa en las convocatorias oficiales del torneo y en la pronunciación que se utiliza en transmisiones y materiales oficiales de equipos y selecciones.

Las guías de pronunciación incluidas buscan ser una herramienta práctica para aproximarse a los sonidos correctos, especialmente en aquellos casos donde la escritura del nombre no coincide con la manera en que se pronuncia dentro y fuera de la cancha.

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A continuación, te presentamos una lista de futbolistas que son complicados de pronunciar, de acuerdo a información de Preply, plataforma para aprender idiomas:

Tijjani Reijnders (Países Bajos)

Probablemente uno de los apellidos que hará dudar a más de un aficionado. Aunque muchos lo leerían como “Rei-yin-ders”, en las transmisiones suele escucharse mucho más cerca de “Rain-ders”, porque algunas combinaciones del neerlandés no suenan como sugieren sus letras.

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Abdukodir Khusanov (Uzbekistán)

De esos nombres que hacen preguntarse si realmente se está leyendo bien la alineación. Su apellido se acerca más a “Ju-sa-nov”, con un inicio muy distinto a lo que muchos esperarían al verlo escrito.

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Relebohile Mofokeng (Sudáfrica)

El futbolista jugará en el partido inaugural vs México. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Uno de los candidatos naturales a convertirse en trabalenguas mundialista. Su pronunciación se acerca a “Re-le-bo-ji-le Mo-fo-keng”, la “r” inicial suena suave y la parte central del nombre se escucha diferente a lo que muchos imaginaron al verlo escrito por primera vez.

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Hwang In-beom (Corea del Sur)

Imagen de archivo del futbolista surcoreano Hwang In-beom celebrando un gol ante Baréin por la Copa Asia, en el estadio Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar. 15 enero 2024. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Uno de los jugadores más importantes del combinado coreano y rival directo de México. Aunque muchos lo leerían tal como aparece escrito, suele escucharse más parecido a “Juang In-bom”

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Ladislav Krejčí (República Checa)

Uno de esos apellidos que suelen obligar a mirar dos veces la alineación antes de siquiera intentar decirlo. Su pronunciación se acerca más a “Krai-chí”.

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Nico Schlotterbeck (Alemania)

ARCHIVO - El ghanés Thomas Partey y el alemán Nico Schlotterbeck pugnan por el balón en un partido amistoso, el 30 de marzo de 2026, en Stuttgart, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader)

El defensor alemán llega al Mundial con uno de los apellidos que más dudas suele generar a primera vista. Su pronunciación se acerca más a “Shló-ter-bek”, ya que el inicio “Sch” suena más parecido a “sh” que a como muchos lo leerían en español.

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Andreas Schjelderup (Noruega)

Uno de los apellidos más intimidantes del listado cuando aparece por primera vez en una alineación. Aunque muchos podrían dudar al leerlo por primera vez, su pronunciación correcta se acerca más a “Shel-de-rup”.

İrfan Can Kahveci (Turquía)

Un nombre que seguramente pondrá a prueba a más de un narrador. Su pronunciación se acerca más a “Ir-fan Yan Kaj-ve-yi”.

Viktor Gyökeres (Suecia)

(REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

La estrella de la selección sueca llega con uno de los apellidos más comentados del futbol europeo. Aunque muchos lo leerían como está escrito, suena mucho más cerca de “Yó-ke-res”.

Alireza Jahanbakhsh (Irán)

Uno de los apellidos más largos y llamativos de la Copa del Mundo. Aunque muchos podrían tropezar en el intento, su pronunciación se acerca más a “Ya-jan-bajsh”.

Por ahora, varios de estos nombres pueden parecer difíciles de recordar e incluso más complicados de pronunciar. Sin embargo, conforme avance el torneo, es probable que muchos de ellos comiencen a ganar presencia en transmisiones, búsquedas, redes sociales y conversaciones entre aficionados.

Al final, un Mundial no solo convierte jugadores en figuras globales; también transforma nombres poco familiares en palabras que millones de personas empiezan a leer, escuchar y repetir en cuestión de días.

En un entorno dominado por tendencias, contenido viral y conversación digital, algunos de estos apellidos podrían terminar siendo tan memorables como los momentos que marquen el torneo, también por lo que hagan dentro de la cancha.