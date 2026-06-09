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Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

El colectivo “Voz de los Desaparecidos” utilizó el encuentro internacional para reclamar atención urgente al número de desaparecidos en el país rumbo al Mundial

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Madres buscadoras se manifestaron al exterior del Estadio Cuauhtémoc en Puebla previo al España vs Perú (Captura redes sociales)
Madres buscadoras se manifestaron al exterior del Estadio Cuauhtémoc en Puebla previo al España vs Perú (Captura redes sociales)

En medio de la expectativa generada por el encuentro internacional entre España y Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en los alrededores del recinto para exigir avances en las investigaciones y la localización de sus familiares. El acto, encabezado por madres y familiares organizados, buscó aprovechar la proyección mediática del evento para exponer la crisis de desapariciones en México.

Familiares se manifestaron en la explanada y rampas del Estadio Cuauhtémoc antes del partido España vs Perú, con el objetivo de visibilizar la problemática de las personas desaparecidas. Su intención fue llamar la atención de autoridades, asistentes y medios internacionales, exigieron respuestas efectivas y mayor compromiso institucional frente a una situación que consideran desatendida.

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Detalles de la protesta en el Estadio Cuauhtémoc

La movilización fue convocada por el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Reunió a decenas de familias que desplegaron fotografías, fichas de búsqueda y mensajes dirigidos a la opinión pública. En la explanada y en la rampa frente al Auditorio GNP, a pocos metros del estadio, las madres buscadoras encabezaron consignas reclamando justicia y una mejor respuesta de las autoridades.

Soccer Football - International Friendly - Peru v Spain - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - June 8, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Peru v Spain - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - June 8, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre los elementos destacados de la protesta se registraron:

  • Pancartas con la consigna “Mundial sin memoria, ni empatía”, en referencia a la próxima Copa Mundial de Futbol 2026
  • Fotografías y fichas de búsqueda de las personas desaparecidas
  • Mensajes directos como “justicia”, “verdad”, “no más impunidad” y “México es campeón en desaparición” tanto para el público asistente como para las autoridades

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Las familias puntualizaron la cifra de desaparecidos, tan solo en el estado de Puebla hay más de 3 mil 800 personas extraviadas. Previo al partido, la convocatoria fue difundida mediante redes sociales, lo que permitió sumar respaldo ciudadano a la causa colectiva. Al momento del acceso al estadio, las consignas resonaron entre los asistentes y en la colonia Maravillas, generando atención y empatía de algunos presentes.

Respuesta a la manifestación y repercusiones

Durante el desarrollo de la manifestación, los integrantes del colectivo y familiares lograron captar la atención de los primeros asistentes y del personal de seguridad. El acto se caracterizó por su tono pacífico, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado encapsularon a los manifestantes. Exigieron ser liberados y lanzaron una serie de consignas para visibilizar su protesta pacífica, poco a poco fueron retirados del lugar.

El acto se caracterizó por su tono pacífico, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado encapsularon a los manifestantes ( FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)
El acto se caracterizó por su tono pacífico, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado encapsularon a los manifestantes ( FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Las autoridades y organizadores del evento deportivo no emitieron declaraciones públicas inmediatas tras la protesta. El objetivo central de la protesta, según los organizadores, fue demandar resultados claros en las búsquedas y un mayor compromiso institucional para localizar a las personas desaparecidas. Insistieron en que este problema debe ocupar el centro de la atención pública, especialmente en contextos donde eventos deportivos tienden a eclipsar otras realidades urgentes.

Las madres y familiares de víctimas reiteraron que, en Puebla, persisten numerosos casos pendientes. A través de protestas como la del Estadio Cuauhtémoc, buscan romper la indiferencia social y recordar que cada cifra corresponde a una historia y a una familia que espera una respuesta.

Las pancartas y consignas presentadas durante el evento dejaron claro el reclamo colectivo: la exigencia de justicia y el deseo de mantener viva la memoria de quienes siguen sin ser localizados, frente a la mirada de las autoridades y de la sociedad.

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