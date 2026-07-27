Secretaría de Relaciones Exteriores expresa condolencias a Alemania tras atentado en marcha del Orgullo LGBTTIQ+

Varias personas se congregan alrededor de flores, recuerdos y velas dejadas por la gente en la Puerta de Brandeburgo, tras un incidente mortal en el que un vehículo se estrelló contra una multitud cerca del desfile anual del Día del Orgullo en Berlín el sábado por la noche, dejando varias personas heridas y obligando a cancelar el desfile, en Berlín, Alemania. 26 de julio de 2026. REUTERS/Christian Mang

A través de una publicación en ‘X’, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias al pueblo alemán por el atropellamiento masivo en la marcha ocurrido el pasado fin de semana, en el marco del Día del Orgullo LGBTTIQ+, donde, según reportes oficiales, una persona perdió la vida y alrededor de 29 personas resultaron heridas de gravedad, según la Policía de Berlín. Esto luego de que un vehículo se lanzara contra los asistentes en la zona del parque Tiergarten.

“La @SRE_mx expresa sus más sinceras condolencias al pueblo de Alemania por el lamentable ataque ocurrido durante la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en Berlín”, publicó la dependencia.

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Asimismo, México condenó toda la violencia ejercida y expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas en el ataque.

Las autoridades alemanas perfilan el caso como un atentado islamista

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, dijo que todo lo observado hasta ahora apunta a un atentado islamista. La publicación también reportó que las autoridades no descartan cómplices y que varias personas del entorno de Abdul Ballout, principal sospechoso del atropellamiento y quien fue abatido tras intentar atacar a las autoridades alemanas cuando estas lo ubicaron, fueron arrestadas para ser interrogadas, aunque hasta ese momento no había indicios claros que las implicaran.

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Alemania alegó que Abdul B., de 21 años, hirió a varias personas con un vehículo en movimiento en la zona de Tiergarten alrededor de las 22:00 (hora local) (Créditos: Policía de Berlín)

De acuerdo con la agencia de noticias internacional EFE, Ballout tiene antecedentes por lesiones y extorsión con violencia cometidos entre 2019 y 2022. En mayo pasado fue condenado por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado y por distribuir propaganda del Estado Islámico, organización de la que buscó ser miembro en Siria, aunque fue detenido en Líbano y devuelto a Alemania tras pasar unos meses en prisión.

Por esos delitos recibió una pena de un año y diez meses de cárcel bajo el Código Penal juvenil. La Fiscalía recurrió esa sentencia porque buscaba un castigo que no pudiera quedar suspendido, a diferencia de la resolución emitida por el Tribunal de Distrito de Tiergarten; mientras tanto, Ballout quedó en libertad condicional y participaba en un programa de desradicalización.

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People march towards the Brandenburg Gate, following a memorial service at St. Mary's Church, after a deadly incident in which a vehicle crashed into a crowd near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade on Saturday evening, leaving multiple people injured and the parade called off, in Berlin, Germany, July 26, 2026. REUTERS/Christian Mang

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó, antes de que el sospechoso fuera abatido, que el Gobierno haría todo lo posible para detener al autor o autores del ataque. En un comunicado de la Cancillería Federal, citado por EFE, también se indicó que él y Dobrindt pensaban en las víctimas y sus familiares, agradecían la intervención de las fuerzas de seguridad y actuarían con firmeza para esclarecer y castigar el hecho.