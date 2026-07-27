Filtran nuevo audio: revelan nombre de presunto exagente del FBI contratado por Marina del Pilar

Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, difundió este 27 de julio una nueva grabación y capturas de conversaciones de WhatsApp que añaden un personaje inédito al escándalo que rodea a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda: un presunto exagente del FBI identificado como Juan Sandoval, a quien la mandataria habría contratado como asesor antes de tomar contacto con los llamados “intermediarios” estadounidenses.

No es el primer audio revelado:

Este nuevo audio se suma a una cadena de filtraciones publicadas por De Mauleón desde junio:

22 de junio: primer audio, sobre una posible reunión privada en el consulado de EU en Tijuana.

13 de julio: segundo audio, en el que un asesor externo del FBI le habría comunicado a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella.

16 de julio: tercera entrega, con dos audios sobre una presunta reunión pactada en Panamá con el DHS y el Departamento de Estado.

27 de julio: la más reciente, que introduce el nombre de Sandoval y detalla el proceso de contratación previo a los contactos con los intermediarios.

“Fue agente del FBI. Juan Sandoval”

En las capturas de WhatsApp reproducidas por el columnista, uno de los intermediarios pregunta a la gobernadora quién era su asesor. Ella responde:

“Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté.”

De acuerdo con la columna, Sandoval es un consultor con base en San Diego, conocido en la frontera norte, cuyas asesorías rondarían los 300 mil dólares.

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@hdemauleon

La gobernadora exige que el tema pase por sus abogados

En otro fragmento, la mandataria expresa molestia porque, según ella, alguien más habría abordado el asunto con el intermediario sin involucrar a su equipo legal:

“La verdad no sé por qué [se vio] este tema contigo. Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados.”

El intermediario le responde que únicamente se le ofreció la información para que actuara con sus abogados, y que le daba gusto que Sandoval y su equipo se conocieran del FBI.

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Contexto: la versión de la gobernadora

Ávila Olmeda ha sostenido que cayó en una trampa tendida por su antecesor y opositor político, Jaime Bonilla, y que los intermediarios con quienes habló en los audios difundidos por De Mauleón eran, según ella, impostores. Sin embargo, las capturas ahora reveladas muestran que la gobernadora ya había buscado asesoría especializada —a través de Sandoval— antes de esos contactos.

En un mensaje difundido este martes, la mandataria de Baja California atribuye al exgobernador el arreglo del encuentro con supuestos interlocutores de Estados Unidos y sostiene que analiza acudir a instancias por la difusión del material

De acuerdo con el semanario Zeta, el 20 de julio se confirmó que un investigador estadounidense sostuvo tres reuniones presenciales con la gobernadora, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente el contenido íntegro ni el desenlace de dichas negociaciones.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reveló en conversaciones de WhatsApp el nombre de un presunto exagente del FBI que habría contratado como asesor antes de establecer contacto con los “intermediarios” a través de los cuales, según ha explicado ella misma, buscó resolver la cancelación de su visa estadounidense y frenar posibles investigaciones en su contra.

Así lo documentó el periodista Héctor de Mauleón en su columna publicada este 27 de julio en El Universal, donde difundió capturas de pantalla de chats de WhatsApp y un audio en los que la mandataria menciona al consultor Juan Sandoval.

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