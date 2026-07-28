Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja un agresor abatido en Chihuahua

Foto: SSPE

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua fueron atacados a balazos por un grupo de civiles armados cuando realizaban recorridos de vigilancia en una brecha de terracería del municipio de Guerrero.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes, cuando los policías realizaban recorridos entre las comunidades de Temechi y Chopeque. Mientras circulaban por el camino de terracería, los elementos fueron atacados por los ocupantes de un vehículo que iba en sentido contrario.

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Aunque repelieron la agresión, minutos después arribaron a la zona siete vehículos más que también comenzaron a dispararles. De acuerdo con reportes, el intercambio de balas tuvo una duración aproximada de 30 minutos hasta que los agresores huyeron del lugar.

La SSPE informó que el enfrentamiento dejó como saldo un agresor abatido, así como el aseguramiento de armas de fuego y cuatro vehículos que contaban con reporte de robo en Estados Unidos.

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Foto: SSPE

Las autoridades descartaron que alguno de los uniformados resultara herido durante el intercambio de balas; sin embargo, la escena fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para que realizara las investigaciones correspondientes.

Localizan tres cuerpos en un vehículo incendiado

Este domingo fueron localizados los cuerpos de tres hombres dentro de un vehículo calcinado en la carretera a Satevó, en el municipio del mismo nombre, ubicado al sur del estado de Chihuahua.

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Los hechos ocurrieron en una brecha del ejido El Torreón, cerca de la carretera que conecta a Satevó con Valle de Zaragoza, donde las autoridades desplegaron un operativo de seguridad.

Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, informó este lunes que los tres hombres habrían sido víctimas de un ataque armado o enfrentamiento con civiles que derivó en su fallecimiento.

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El funcionario detalló que uno de los hombres portaba uniforme táctico, fornituras para armas de fuego, cartuchos y un chaleco táctico, indicios de que podrían estar vinculados a un grupo delictivo.

Gilberto Loya en la conferencia de prensa (Facebook/Gilberto Loya)

La SSPE mantiene un seguimiento mediante la Plataforma Centinela para determinar la ruta que siguió el vehículo y obtener información que permita identificar a los responsables.

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Otro enfrentamiento ocurrió en San Francisco de Borja

Un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes dejó cinco muertos y cinco vehículos calcinados el pasado 28 de junio en la comunidad de Tutuaca, municipio de San Francisco de Borja.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que tres de las cinco víctimas fueron halladas calcinadas junto a los automóviles incendiados.

Los hechos fueron alertados por habitantes de la comunidad luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego y movimiento de vehículos en la zona, lo que provocó un despliegue operativo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPE.

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Hallazgos en el lugar del enfrentamiento

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Publica Estatal, realizan un operativo en el estado de Chihuahua (México). Imagen de archivo. EFE/Luis Torres

Durante los recorridos de reconocimiento, las corporaciones localizaron los cinco cuerpos sin vida, cinco vehículos incendiados, cinco cargadores para arma larga y diversos casquillos percutidos.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para el levantamiento de los cuerpos, la recopilación de indicios y el inicio de las diligencias ministeriales correspondientes, mientras que los restos fueron trasladados para su identificación.

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Zona de disputa entre grupos del crimen organizado

Según reportes oficiales citados por Aristegui Noticias, la zona comprendida entre los municipios de San Francisco de Borja y Belisario Domínguez es considerada un área de disputa entre grupos de la delincuencia organizada.

Las autoridades realizaron un despliegue operativo en la región, con recorridos y un barrido terrestre, con el objetivo de identificar la manera en que se realizó el enfrentamiento, identificar a los participantes y reforzar la seguridad para prevenir nuevos hechos de violencia.

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