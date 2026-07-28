El Viceroy obtiene 90 días más para negociar con el gobierno de EEUU

Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy (Foto: EFE)

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Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su detención en una cárcel de Nueva York.

Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.

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Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.

Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.

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¿Quién es El Viceroy?

Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una intervención quirúrgica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.

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