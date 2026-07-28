Asesinan al músico Sergio Padilla en Ecatepec; su nieto pide justicia

Un joven aparece a cuadro, dirigiéndose a la cámara. Realiza un llamado público para exigir justicia por el asesinato de su abuelo, Sergio Padilla, conocido como Checo Padilla. Según su declaración, el músico y colaborador de radio fue asesinado en Ecatepec. Solicita a la audiencia compartir el mensaje y a las autoridades del Estado de México, incluida la Fiscalía General y la gobernadora, que investiguen el caso y detengan a los responsables.

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Este 28 de julio se dio a conocer la muerte de Sergio ‘Checo’ Padilla, músico reconocido del regional mexicano, que fue asesinado en Ecatepec, Estado de México.

El crimen habría ocurrido cuando el intérprete se dirigía a cumplir con sus compromisos laborales, según confirmaron sus familiares.

Las primeras versiones indican que unos sujetos se acercaron en motocicleta y le dispararon mientras él iba camino a su trabajo. La familia relató que el músico, de 72 años, fue víctima de un ataque violento que aún no ha sido esclarecido del todo por las autoridades.

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Confirman la muerte de Sergio ‘Checo’ Padilla en Ecatepec

La muerte del artista fue confirmada el lunes 27 de julio por su nieto, Jonathan Padilla, quien difundió un mensaje en redes sociales donde expresó el dolor de la familia y denunció la inseguridad que atraviesan los habitantes de la zona. El joven relató:

“Fue asesinado ahí por Ecatepec. Él iba a trabajar, es músico, y unos sujetos se le acercaron en motocicleta y le dispararon”.

(Instagram/FB)

Según el joven, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el caso como un posible asalto directo. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una versión oficial concluyente sobre el móvil del crimen.

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Jonathan Padilla enfatizó que la familia no ha recibido respuestas claras sobre las circunstancias del crimen. En su mensaje público, el nieto pidió a las autoridades estatales y a la gobernadora que actúen con rapidez:

“Exijo justicia con toda mi familia para que la Fiscalía General del Estado de México y la gobernadora se pongan, con su equipo de trabajo, a realizar las diligencias correspondientes y de inmediato se detenga a las personas que asesinaron a mi abuelo”.

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¿Quién era Sergio Padilla?

Jonathan también recordó la trayectoria de su abuelo, quien colaboró durante años en Grupo Radio Centro junto a Martín Serrano y formó parte del programa radiofónico Buenos Días. La despedida se realizó en la Casa Funeraria JMC, cumpliendo la voluntad del cantante de ser sepultado en Ecatepec.

El fallecimiento de Sergio ‘Checo’ Padilla representa una pérdida para el regional mexicano y un nuevo llamado de atención sobre los riesgos de inseguridad en el Estado de México. La comunidad y su familia esperan que el caso no quede impune y que se haga justicia.

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