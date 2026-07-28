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Este sería el orden de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 según la supuesta lista filtrada

Una publicación que circula en redes sociales encendió las especulaciones sobre el futuro de los habitantes

Un grupo de diecisiete personas de pie en un escenario con uniformes de colores azul, negro y amarillo neón, junto a un logo de Leap Motor y un podio amarillo.
(Captura de pantalla mejorada) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 acaba de iniciar y ya genera conversación entre seguidores, mientras que las especulaciones y rumores han cobrado fuerza con la circulación de una posible lista filtrada que ha provocado reacciones diversas entre quienes siguen el reality.

Aunque numerosos usuarios han difundido la lista como una teoría de lo que podría suceder en el reality, las eliminaciones auténticas dependerán de la dinámica propia del programa y de los anuncios oficiales que surjan a lo largo de la temporada.

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La publicación viral propone una supuesta secuencia de eliminados hasta llegar a una presunta final con nombres concretos, pero se trata solamente de una filtración que circula en redes sociales, sin respaldo oficial de la producción.

La primera semana comienza con expectativas y teorías entre los seguidores

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)
La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

La lista filtrada que circula entre usuarios señala que Gema Garoa sería la primera eliminada de la competencia, seguida luego por otros participantes.

Con el inicio del reality, los habitantes han comenzado a mostrar sus personalidades, establecer vínculos y definir las primeras estrategias dentro de la casa. Esta etapa inicial resulta decisiva para que el público empiece a identificar a sus favoritos y también a quienes podrían estar en riesgo de salir.

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Aunque todavía es temprano para anticipar el rumbo definitivo del programa, las redes sociales ya han empezado a generar apuestas y predicciones sobre quiénes lograrán permanecer más tiempo en la competencia.

Este sería el supuesto orden de eliminación según la lista filtrada

La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)
La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)

La información que circula debe entenderse como una especulación, pues la publicación viral en redes sociales enumera el supuesto orden de salidas. Según esta versión, los nombres se presentan como parte de una teoría no confirmada oficialmente.

  1. Gema Garoa sería la primera eliminada de acuerdo con la lista difundida.
  2. Aranza Ruiz aparecería como la siguiente participante en abandonar la competencia.
  3. Ese Pérez sería señalado como otro de los primeros habitantes fuera del reality.
  4. Fede Vigevani saldría durante la cuarta semana. La filtración menciona que su salida no sería por votación, sino por conclusión de contrato.
  5. Flor Vigna y Moisés Peñaloza serían parte de una doble eliminación durante la quinta semana.
  6. Brianda Deyanara y Masad Al-Tamimi aparecerían posteriormente como eliminados.
  7. Yanet García sería mencionada en la lista con una salida voluntaria antes de la final.
  8. Mariana Ochoa, Ximena Herrera y Aldo Rendón serían incluidos en la recta final.
  9. Ernesto Laguardia, Luis Chaparro y Memo Schutz como los últimos habitantes en abandonar la competencia antes de la final.

La publicación afirma que Karina Torres obtendría el primer lugar, con Yahir ocupando la segunda posición y Cynthia Klitbo el tercer puesto. De acuerdo con esta versión, los tres mencionados serían los finalistas.

¿Qué espera el público de La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)
La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

En redes sociales, los seguidores del programa han comenzado a expresar sus expectativas sobre esta nueva edición. Muchos esperan que los habitantes formen amistades, generen momentos inesperados y construyan historias que mantengan la atención del público.

Las conversaciones digitales también giran alrededor de las posibles alianzas, conflictos y personalidades que podrían convertirse en protagonistas durante la temporada. Para los espectadores, la convivencia diaria es uno de los elementos que más atractivo genera dentro del formato.

Mientras avanzan las semanas, la audiencia será quien decida el rumbo de la competencia mediante la dinámica oficial del reality. Por ahora, la supuesta lista filtrada continúa alimentando las teorías, pero el verdadero desenlace todavía está por escribirse.

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