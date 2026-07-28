Mujer estadounidense insulta a trabajador mexicano durante limpieza de un condominio

La escena reavivó la conversación sobre la discriminación que enfrentan algunos trabajadores migrantes en Estados Unidos.

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Un video que circula ampliamente en redes sociales volvió a colocar sobre la mesa la discusión sobre la discriminación que enfrentan algunos mexicanos en Estados Unidos. La grabación muestra el momento en que una mujer confronta de manera agresiva a un trabajador mexicano encargado de limpiar los ventanales de un complejo habitacional, situación que provocó una oleada de reacciones entre los usuarios de internet.

Los hechos ocurrieron mientras el empleado realizaba labores de limpieza en los balcones y ventanales de un condominio, un servicio que, de acuerdo con versiones difundidas tras la publicación del video, había sido contratado por la administración del inmueble como parte del mantenimiento programado para todos los departamentos.

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En las imágenes se observa cómo la residente sale al balcón de su vivienda y comienza a reclamarle al trabajador, exigiéndole que abandone el lugar de inmediato, argumentando que no deseaba que realizara labores en su propiedad.

Usuarios señalaron que la administración del condominio había informado previamente sobre los trabajos de limpieza en los departamentos.

“Te pedíre amablemente que te vayas de mi porche (ventana es una zona techada junto a la entrada de una casa que se cierra con cristales) Deja mi maldito porche ahora mismo”, le grita la mujer al trabajador.

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Lejos de responder con agresividad, el empleado mantiene la calma e incluso contesta de manera tranquila.

“Tal vez me encuentre en el reino”, respondió el mexicano.

Sin embargo, la mujer continuó elevando el tono de la discusión y replicó:

“No, vete de una puta vez”.

A pesar del ambiente tenso, el trabajador evitó confrontarla y explicó que únicamente acomodaría nuevamente las sillas que había movido para poder realizar la limpieza, demostrando una actitud serena durante todo el intercambio.

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El empleado respondió con calma a los reclamos de la mujer, mientras usuarios defendieron su actitud y cuestionaron el comportamiento de la vecina.

La grabación concluye sin que el altercado pase a mayores, aunque bastaron unos minutos para que el video comenzara a compartirse masivamente en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios calificaron el comportamiento de la residente como un presunto acto de racismo.

Tras viralizarse el caso, comenzaron a difundirse versiones que indican que la administración del complejo habitacional había informado con anticipación a los residentes sobre la realización de trabajos de limpieza en balcones y ventanales. Según esta información, los vecinos recibieron un aviso con el día y horario en que el personal ingresaría a las diferentes áreas para efectuar el mantenimiento correspondiente.

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Este detalle alimentó aún más la conversación en redes sociales, ya que varios internautas consideraron que la mujer estaba al tanto de los trabajos programados y que el empleado únicamente cumplía con las funciones para las que había sido contratado.

Entre los miles de comentarios publicados destacaron posturas tanto de respaldo al trabajador como opiniones encontradas sobre el incidente.

“Eso es un servicio contratado por el condominio del edificio que incluye la limpieza de todos los ventanales del mismo. El condominio notifica a los residentes las horas y el dia en que harán esos trabajos. La mujer es una idiota racista”, escribió un usuario.

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Otro comentó: “Por eso nadie quiere a los gringos”.

La actitud del limpiador frente a los insultos provocó una ola de apoyo en internet, donde miles condenaron el presunto acto de discriminación.

También hubo quienes ofrecieron un punto de vista distinto: “Aún cuando sea notificada si no quiere o si rechazó no tienen porque invadir su propiedad privada”.

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Mientras que otra persona señaló: “Obviamente la mujer tiene mucho resentimiento por algún motivo y descarga toda su frustración con un desconocido, aveces es un intento desesperado por llamar la atención”.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Más allá del intercambio verbal, el caso abrió nuevamente el debate sobre el trato que reciben muchos trabajadores migrantes en Estados Unidos y la importancia de mantener el respeto hacia quienes desempeñan labores esenciales. Hasta el momento, no se ha informado si la administración del condominio emitirá algún posicionamiento sobre lo ocurrido o si tomará alguna medida tras la difusión del incidente.

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