¿Cuánto cobra Aldo Rendón por cambiarte la imagen? Esto deberías ahorrar para contratarlo (Instagram)

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La pregunta sobre cuánto cobra Aldo Rendón por cambiar la imagen de una persona ha ganado relevancia tras su ingreso a La Casa de los Famosos México en julio de 2026.

Aunque es uno de los stylists más reconocidos del país, no existe una cifra pública ni oficial sobre sus tarifas de asesoría de imagen o styling. El propio sitio profesional de Aldo Rendón lo identifica como Celebrity Stylist, Fashion Consultant y Conferencista, pero no detalla precios para sus servicios. Su trayectoria supera los 25 años y entre sus clientes figuran celebridades como Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda y Ana de la Reguera.

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Trayectoria de Aldo Rendón y su trabajo con celebridades

Aldo Rendón ha construido una carrera en el mundo de la moda y el espectáculo que lo distingue de otros profesionales del sector. Desde sus primeras colaboraciones en revistas hasta su posición actual como referente en consultoría de imagen, suma más de dos décadas de experiencia.

Ha trabajado con firmas internacionales como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, y ha sido invitado en conferencias, talleres y eventos de moda tanto en México como en otras ciudades.

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Trayectoria de Aldo Rendón y su trabajo con celebridades (La casa de los famosos México)

El sitio oficial de Aldo Rendón y diversas plataformas especializadas describen su labor multifacética, que abarca desde el diseño de imagen para campañas hasta la asesoría personalizada para figuras públicas. Esta variedad de servicios hace que sus ingresos no dependan de una sola fuente ni de un salario mensual fijo.

Honorarios de un stylist en México según el mercado laboral

El trabajo de un stylist de celebridades como Aldo Rendón no se rige por las mismas reglas que el de un estilista contratado por una empresa. Los honorarios pueden variar en función del tipo de proyecto, la duración del mismo, el número de cambios de vestuario y el nivel de exposición pública que se requiera.

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Para tener una referencia general, la plataforma Glassdoor reportó en febrero de 2026 que los puestos de Fashion Stylist en México ofrecen rangos salariales distintos según experiencia y ubicación. Para perfiles con uno a tres años de experiencia, los salarios mensuales van de $14,000 a $16,000 pesos; para profesionales con cuatro a seis años de experiencia, el rango sube a $28,000 a $32,000 pesos en Ciudad de México.

Sin embargo, estos datos solo aplican a empleos convencionales y no representan el tipo de colaboración que ofrece Aldo Rendón. Tampoco reflejan los ingresos de stylists independientes con clientes del segmento de celebridades.

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Aldo Rendón - (Instagram)

Versiones sobre ingresos y cifras sin confirmar

En redes sociales y medios de espectáculos circulan versiones sobre los posibles ingresos de Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos México. Algunas publicaciones mencionan cifras de hasta $200,000 pesos semanales, aunque no existe confirmación oficial por parte de Rendón ni de la producción del programa.

Estas versiones deben tomarse como especulaciones, ya que no hay documentos públicos ni declaraciones oficiales que validen esos montos. La única certeza es que Rendón pertenece a un segmento profesional distinto al de un estilista de nómina, debido a su experiencia, la diversidad de sus proyectos y su visibilidad mediática.

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Colaboraciones, fuentes de ingreso y asesoría de imagen

El trabajo de Aldo Rendón incluye colaboraciones comerciales con marcas de lujo, participación en campañas publicitarias y presencia en plataformas digitales. Además de su labor como stylist, ha impartido conferencias y cursos, lo que amplía su portafolio de ingresos. Esta diversificación dificulta estimar un monto fijo para sus servicios de cambio de imagen.

No existen datos oficiales sobre los honorarios de Aldo Rendón para asesorías individuales. Las tarifas pueden variar de acuerdo con el cliente, el evento o la duración del proyecto. Los acuerdos suelen ser privados y sujetos a negociación directa entre el stylist y la persona interesada.

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Qué considerar antes de contratar a Aldo Rendón

Quienes deseen contratar a Aldo Rendón deben contemplar que el costo por una asesoría personalizada probablemente supere los salarios estándar del mercado laboral. Factores como el número de sesiones, los cambios de vestuario requeridos, la presencia en eventos públicos o campañas y el nivel de exclusividad pueden influir en el presupuesto.

La recomendación es solicitar una cotización directa a través de los canales oficiales, ya que no existe una tarifa publicada. El prestigio, la experiencia y la cartera de clientes de Aldo Rendón lo sitúan entre los stylists más solicitados de México, pero la información sobre sus honorarios sigue siendo confidencial.

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Para conocer cifras exactas sobre el costo de cambiar la imagen con Aldo Rendón, sería necesario contar con información oficial sobre contratos y acuerdos comerciales vigentes. Hasta ahora, cualquier cifra publicada en redes sociales o medios debe considerarse una aproximación no confirmada.