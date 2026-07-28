¿Dónde podría correr Harry Styles en CDMX y qué tan rápido necesitarías ir para alcanzarlo?

(Grosby/AP)

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Harry Styles ya está en Ciudad de México y, mientras se prepara para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, los fans calculan qué tan difícil sería encontrarlo corriendo por las calles de la capital.

El cantante británico recientemente fue visto en la taquería Orinoco, disparando especulaciones sobre su siguiente parada: las calles y parques de la ciudad, donde podría salir a correr para entrenar como lo hace en cada gira.

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Con un historial de maratonista que lo coloca entre los famosos más veloces del circuito amateur global, la pregunta es inevitable para quienes esperan cruzarse con él: ¿qué tan rápido deberías correr para alcanzarlo en la CDMX?

Harry Styles corre un maratón a un ritmo de élite

Durante la última edición del Maratón de Berlín, Styles mantuvo un paso constante de 6 minutos y 50 segundos por milla (aproximadamente 4:15 minutos por kilómetro).

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Harry Styles, en el centro, compite en el Maratón de Berlín en Berlín, Alemania, el 21 de septiembre de 2025. (Sportograf via AP)

El cantante participó en el maratón buscando pasar inadvertido, pero fue rápidamente identificado por fans y por la organización.

La presencia de Styles en carreras internacionales refuerza la tendencia de celebridades que adoptan el running como parte de su rutina, consolidando su perfil atlético fuera de los escenarios musicales.

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¿Qué tan rápido deberías correr para alcanzarlo?

Para quienes no están familiarizados con los ritmos del running, correr detrás de Styles durante solo 5 kilómetros implicaría terminar en 21 minutos con 15 segundos, un tiempo que en carreras populares suelen alcanzar solo los primeros pelotones.

Y para los fans que apenas inician en el running, el mismo trayecto podría tomarles alrededor de 40 minutos, es decir, el doble.

Sitios populares para correr en la CDMX donde Harry Styles podría aparecer

La Ciudad de México ofrece rutas icónicas para correr, frecuentadas por atletas locales y visitantes internacionales. Durante su estancia, Harry Styles podría elegir cualquiera de estos lugares para entrenar o disfrutar de trotes matutinos, como ha hecho en otras ciudades del mundo.

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(Reuters/Redes sociales)

Entre los sitios preferidos por la comunidad runner y donde fans han visto a celebridades destacan:

Paseo de la Reforma

Bosque de Chapultepec

Viveros de Coyoacán

Parque La Mexicana (Santa Fe)

Ciudad Universitaria (circuito Gandhi y ciclopista)

Parque Hundido

Parque Bicentenario

Pista El Sope (segunda sección de Chapultepec)

Parque España y Parque México (Condesa)

Circuito Río Churubusco

Estas rutas, con buena seguridad, paisajes y ambiente deportivo, suelen atraer tanto a corredores experimentados como a quienes buscan ejercitarse al aire libre.

El running, refugio y escape mental para Harry Styles

Para Harry Styles, correr no es solo una actividad física, sino un escape mental. En entrevista con People para Runner’s World, Styles explicó:

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Harry Styles completó la Maratón de Tokio en 3 horas, 24 minutos y 7 segundos, ubicándose en la posición 6.010 de los 26.706 corredores que finalizaron la carrera (Grosby Group/X)

“Correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo. Es, realmente, estar a solas conmigo mismo”. El cantante detalló que el running es clave para mantener el equilibrio personal ante la fama y le permite profundizar en su desarrollo artístico.

Styles describe la disciplina como una forma de integridad personal:

“Nadie puede correr una maratón por ti. En la música hay mucha gente que ayuda a que todo funcione y se vea bien, pero correr es solo conmigo mismo”, relató al medio. Su rutina de entrenamiento incluye carreras largas, circuitos de fuerza, natación y sesiones de movilidad, bajo la guía de su entrenador.

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Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

El artista señala que, durante las giras internacionales, el running le permite conocer realmente las ciudades que visita.

“Trato de salir y ver algo, caminando o corriendo. Descubres los sitios de una forma totalmente distinta”, dijo Styles a People. Su afición por el anonimato cuando corre es parte del atractivo: “Puedes doblar cualquier esquina y desaparecer. Algunas personas se preguntan ‘¿Era él?’ pero, para cuando lo notan, ya te has ido”.

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Durante su estancia en la CDMX, los parques, avenidas y circuitos urbanos podrían ser el escenario donde el cantante mantenga su entrenamiento.