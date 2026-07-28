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Autoridades capturan a Pedro Mendívil, exdirector de la Policía de Mexicali, por desaparición forzada

El exfuncionario grabó un video horas antes de su arresto en el que acusó a la fiscal María Elena Andrade de persecución política y vinculó su captura con los audios que comprometen a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda

Pedro Ariel Mendívil García fue detenido este martes 28 de julio en su domicilio de la colonia Los Arcos, en Mexicali, por elementos de la FGE con apoyo de la Sedena, la Semar y fuerzas federales. Crédito: Captura de pantalla
Pedro Ariel Mendívil García fue detenido este martes 28 de julio en su domicilio de la colonia Los Arcos, en Mexicali, por elementos de la FGE con apoyo de la Sedena, la Semar y fuerzas federales. Crédito: Captura de pantalla
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ejecutó este martes una orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali y exfiscal regional, por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

El operativo se realizó en su domicilio de la colonia Los Arcos, en la capital del estado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aprehensión se formalizó a las 9:20 horas de este martes, aunque el operativo en el domicilio del exfuncionario comenzó desde la noche anterior. Los hechos que se le imputan corresponden al expediente 02-2023-0034 y tienen como víctimas a José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora.

La intervención se produjo tras varios meses de especulaciones sobre una posible detención del exfuncionario. Una transmisión en vivo realizada por uno de sus excolaboradores documentó el momento en que las autoridades llegaron al domicilio.

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El video de Mendívil García horas antes de su detención

Antes de que la orden de aprehensión se cumplimentara, Mendívil García grabó un video en el que acusó que su arresto obedecía a una persecución política. El mensaje fue difundido a medios de comunicación y en él el exfuncionario señaló directamente a la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, como responsable de cualquier cosa que le pudiera suceder.

(Redes Sociales)

“Soy un hombre de leyes, soy un hombre de justicia. Y aún cuando tenemos una Fiscalía General del Estado que no ha trabajado bajo los principios de buena fe, lealtad, congruencia, honor y ética, nosotros sí lo hemos hecho”, declaró en el video. Agregó que Andrade Ramírez no le perdona haberla llevado a un proceso judicial en 2011.

En el mismo mensaje, Mendívil García vinculó su detención con la coyuntura política que atraviesa Baja California. “Quiero decirles que esto no es algo circunstancial, es algo entramado, algo fabricado, algo planificado”, afirmó.

El exfuncionario hizo referencia a los audios filtrados en medios de comunicación que implican a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en presuntas negociaciones con autoridades estadounidenses. “A mí me tocó ser la respuesta al quinto audio”, señaló al concluir su mensaje.

La trayectoria de Mendívil García antes de la captura

Mendívil García se desempeñó como fiscal regional de Mexicali hasta diciembre de 2021, durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández. Al concluir ese cargo, asumió la dirección de la Policía Municipal de Mexicali durante dos años, en la administración de Norma Alicia Bustamante, función que ejerció hasta 2024.

Después de concluir su etapa en el servicio público, el exfuncionario asumió la presidencia de la Federación de Abogados de Baja California (FEDABO). Sin embargo, su arresto ocurrió dos años después de haber dejado la administración estatal.

Las autoridades le imputan desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo, cargos derivados de hechos que afectan a dos personas, según el expediente judicial. El Registro Nacional de Detenciones reporta que la captura se realizó en el Fraccionamiento Los Arcos, en Mexicali.

Durante el mismo operativo, las autoridades capturaron a Luis Alfonso Jacobo, excomandante de la Policía Municipal. El juez también giró mandamientos judiciales contra Juan Carlos Jacquez y Christopher Núñez, señalados como implicados en la misma causa penal.

Hasta el cierre de esta edición, Mendívil García se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía General de Baja California, según el parte oficial. El proceso judicial en su contra se suma a un contexto de alta tensión política en el estado, donde también fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

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