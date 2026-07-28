Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 59 años: requisitos, cómo, dónde y fecha límite de registro para recibir 6 mil 600 pesos

Miles de mujeres en México pueden acceder a un apoyo económico bimestral de 2,600 pesos a través de un programa de la Secretaría de Bienestar dirigido a quienes tienen entre 18 y 59 años (Crisanta Espinosa Aguilar @Cuartoscuro)

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Miles de mujeres en México pueden acceder a un apoyo económico bimestral de 2,600 pesos a través de un programa de la Secretaría de Bienestar dirigido a quienes tienen entre 18 y 59 años. El registro para este beneficio estará abierto del 27 al 31 de julio en los diferentes módulos establecidos.

Se incorporarán 10 millones de nuevas personas al padrón de beneficiarios, incluyendo siete millones de familias con estudiantes de primaria. Crédito:Secretaría de Hacienda

La política busca que las mujeres en ese rango de edad obtengan 6,600 pesos en un periodo de cinco meses. Se trata de la Tarjeta Violeta Bienestar que forma parte de los programas sociales implementados en diversas entidades del país. El monto se deposita cada dos meses, según los lineamientos establecidos.

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Requisitos para acceder al apoyo

Para el apoyo, el requisito principal es acreditar la edad con documentos oficiales y presentarse en los módulos habilitados para el registro. La Secretaría de Bienestar solicita la presentación de una identificación vigente y comprobante de domicilio actualizado. Además, las autoridades han señalado que el proceso es personal y no puede realizarse a través de intermediarios.

Requisitos

Identificación oficial

Comprobante de domicilio actualizado

CURP de la aspirante.

Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales.

Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción).

Las interesadas deben acudir a los módulos en las fechas y horarios establecidos por la dependencia. La ubicación de los módulos y el calendario de atención pueden variar según la entidad federativa. Para la convocatoria de julio, participa el estado de Baja California en los siguientes puntos:

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Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

Mexicali: Explanada del Centro Cívico.

Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39.

Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río.

Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso.

Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec.

San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro.

San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín.

CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

Impacto social y objetivo del programa

El registro se realiza de manera presencial en los módulos de la Secretaría de Bienestar. Para asegurar el apoyo, las mujeres deben seguir los pasos indicados por la dependencia y entregar la documentación solicitada.

Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

La difusión sobre el inicio del registro ha generado una amplia respuesta, pues miles de mujeres buscan acceder al beneficio. Los módulos de atención y los detalles logísticos se pueden consultar directamente en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

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Este apoyo ayudará a solventar gastos personales u otras necesidades básicas, además de ofrecer acceso a diferentes oportunidades como el desarrollo académico de sus hijas e hijos.