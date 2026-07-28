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Esto gana un profesor de la UNAM en 2026

La institución se encuentra envuelta en una polémica tras presuntas irregularidades en el primer examen de admisión aplicado completamente en línea

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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Desde hace algunas semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una de las mayores controversias de su historia tras la detección de presuntas irregularidades en el primer examen de admisión aplicado completamente en línea.

La sospecha del uso de inteligencia artificial (IA) por parte de algunos aspirantes llevó a suspender temporalmente las inscripciones. Al mismo tiempo, se abrió un debate sobre la veracidad de las evaluaciones en la era digital y algunas otras situaciones que han afectado a la institución a lo largo de los años.

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En este contexto, el sueldo de los docentes también se convirtió en un tema de conversación de algunos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaban si el trabajo de profesor universitario en la máxima casa de estudios era bien remunerado.

¿Cuánto gana un profesor de la UNAM?

Durante 2025, la UNAM presentó el tabulador de sueldos para los académicos, el cual varia dependiendo la categoría: tiempo completo o de asignatura, así como por el nivel y tipo de contratación.

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Los profesores de carrera de tiempo completo se dividen en tres niveles principales: Asociado, Titular e Investigador, cada uno subdividido en categorías A, B y C. Para estos educadores los salarios mensuales brutos son:

Profesor Asociado

  • Nivel A de medio tiempo: 9 mil 490.74 pesos
  • Nivel B de medio tiempo: 10 mil 677.08
  • Nivel C de medio tiempo: 12 mil 011.74 pesos

Profesores titulares

  • Nivel A de medio tiempo: 13 mil 862.46 pesos
  • Nivel B de medio tiempo: 16 mil 385.70 pesos
  • Nivel C de medio tiempo: 19 mil 369.46 pesos

Profesores de tiempo completo

  • Nivel A: 18 mil 981.48 pesos
  • Nivel B: 21 mil 354.16 pesos
  • Nivel C: 24 mil 023.48 pesos

Profesores titulares de tiempo completo

  • Nivel A: 27 mil 724.92 pesos
  • Nivel B: 32 mil 771.40 pesos
  • Nivel C: 38 mil 738.92 pesos
Infografía con tabulador de sueldos UNAM 2025, ilustración del campus universitario, profesores, estudiantes y detalles de beneficios; logo Infobae.
Una infografía detalla los sueldos y las prestaciones laborales de los académicos de la UNAM en México para el año 2025, según el tipo y nivel de contratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los profesores de asignatura se clasifican en dos categorías: tipo A y B. La remuneración por hora se calcula aproximadamente en 519,08 pesos para los que pertenecen a grupo A, mientras que para los de la clase B 590,10 pesos por hora.

A pesar de que los docentes cuentan con condiciones laborales distintas, todos reciben un aguinaldo equivalente a 40 días de salario, una prima vacacional del 60% sobre el sueldo correspondiente a las vacaciones, asó como apoyo para el material didáctico y otros beneficios.

Sheinbaum ofrece apoyo a la UNAM tras presunto fraude en examen de ingreso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum expresó su disposición a colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de México en la investigación sobre el presunto fraude en el examen de ingreso a licenciatura, realizado por primera vez en línea para el ciclo escolar 2026-2027. La jefa de Estado manifestó que la autonomía universitaria debe respetarse, por lo que cualquier apoyo del gobierno federal o la Secretaría de Educación Pública (SEP) solo se brindará si la institución lo solicita formalmente.

Durante su conferencia matutina de este 28 de julio en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la casa de estudios enfrenta el reto de decidir el destino de la evaluación a distancia, determinar su validez y establecer quiénes podrán ingresar, tras detectar irregularidades. Además, mencionó la importancia de esclarecer si la empresa contratada o el uso individual de inteligencia artificial estuvo involucrado en la posible trampa, y recalcó que la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República es facultad exclusiva de la entidad educativa.

Por otro lado, recordó que existen alternativas académicas impulsadas por su administración, como la Universidad Rosario Castellanos, y aseguró que los jóvenes afectados tendrán opciones para continuar sus estudios universitarios tras los últimos hechos.

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